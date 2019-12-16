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16 Aralık 2019 Pazartesi 17:05:21 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 17:11:45

KKTC'ye gönderilen İHA'ların silah taşıma ve salma kısmı söküldü! İşte nedeni...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığındaki Bayraktar TB2 tipi İHA an itibariyle göreve başladı. Gözleri bir kez daha Doğu Akdeniz’e çeviren bu adımın ardından İHA'lardaki bir detay da dikkatlerden kaçmadı. Rum kesimi bölgede silahsız gözetleme yaptığı için yollanılan araçların silah taşıma ve salma kısmı söküldü. Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, Türkiye’nin bu adımla sadece Rumlara değil Doğu Akdeniz’deki tüm aktörlere de çok güçlü bir mesaj verdiğini söyledi.

KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik kararın ardından Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, Geçitkale Havaalanı'na indi.

Gözleri bir kez daha Doğu Akdeniz’e çeviren bu adımın ardından, süreci yakından takip edenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de ‘Geçitkale neleri değiştirecek?’ sorusunun yanıtı oldu.

ZAMAN VE YAKIT AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAZANÇ

Geçitkale’ye giden İHA’nın teknik ve jeostratejik açıdan farklı sonuçları olduğuna işaret eden Oğuz, “Teknik açıdan bakarsak her şeyden önce İHA’larımızın zaman açısından ciddi bir kazancı oldu. Türk İHA’ları gidiş-dönüş yaklaşık 8-10 saatlik bir süreyi görev yerine intikal için harcamaktansa asli görevi olan ‘gözetleme’ için kullanacak. Daha az yakıt ve daha az mesafe kat edilmesi, bakım-onarım için de avantajlı. Burada lojistik kazançtan da bahsetmek mümkün” şeklinde konuştu.

'SİLAH TAŞIMA VE SALMA KISMINI SÖKTÜK‘

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 8 adet İsrail yapımı İHA siparişi verdiğini ve bunların 4’ünün yakın zamanda geldiğini hatırlatan Oğuz, şunları söyledi:

“Onlar İHA'lar ile keşif gözetleme görevlerine başlayınca biz de ‘karşılık’ ilkesi gereği bu adımı attık. Normalde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterindeki 10 adet TB2 ve 3 adet ANKA İHA'nın hepsi silahlı. Ancak Rum kesimi silahsız gözetleme yaptığı için biz de yolladığımız aracın silah taşıma ve salma kısmını söktük. Bu kısma ‘salan’ deniyor. Bunu yeniden takıp silahlı hale getirmek çok kolay bir iş. Ancak bu Türkiye’nin bir iyi niyet beyanıdır. Eğer karşı taraf el yükseltirse biz de bu yönde mutlaka adım atarız.

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