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23 Temmuz 2019 Salı 15:22:12 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 15:23:38

'KKTC'ye 750 milyon liralık kaynak aktarılacak'

KKTC Başbakanı Tatar, "Cumartesi günü imzalanan anlaşmayla (İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması) KKTC'ye bu aşamada 750 milyon liralık bir kaynak aktarılacaktır." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, cumartesi günü imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasıyla KKTC'ye 750 milyon liralık bir kaynak aktarılacağını belirterek, "Böylece Maliye Bakanlığımızın eli rahatlayacak, ekonomimizin ihtiyacı olan can suyu sağlanmış olacaktır." dedi.

Tatar, 20 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile imzaladıkları, "Türkiye Cumhuriyet-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" ile ilgili Başbakanlık'ta basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu da katıldı.

Tatar, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın KKTC'yi hedeflerine götürecek ana planlama öncesinde bir geçiş dönemi anlaşması olduğunu söyledi.

Esasen Türkiye ile geçen yıl sonunda bir anlaşma imzalanmış olması gerektiğini belirten Tatar, bunun başarılamadığını, bu yüzden bir önceki hükümeti eleştirdiklerini ifade etti.

Tatar, göreve gelir gelmez konunun üzerinde önemle durduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biriken sorunların aşılması, Maliye Bakanlığımızın elini rahatlatmak ve ekonomimize bir can suyu sağlamak için anavatan Türkiye ile bir ara anlaşma imzaladık. Cumartesi günü imzalanan anlaşma ile KKTC'ye bu aşamada 750 milyon liralık bir kaynak aktarılacaktır. Böylece Maliye Bakanlığımızın eli rahatlayacak, ekonomimizin ihtiyacı olan can suyu sağlanmış olacaktır. Sayın Fuat Oktay'ın da ifade ettiği üzere, 750 milyon liralık hibe şeklindeki bu kaynağın ilk dilimini çok kısa sürede gelecektir."

Geçen kışın bol yağışlı geçmesi nedeniyle KKTC'de birçok noktada yolların zarar gördüğüne değinen Tatar, "Yollarımızın bir an önce tamir edilmesi, Girne-Değirmenlik ve Lefkoşa kuzey çevre yolunun bir bölümünün hızla tamamlanması gibi projeler önceliklerimizdendir." diye konuştu.

Tatar, Türkiye ile çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, yapılan görüşmelerde ek bazı kaynaklara ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'nin KKTC'ye ek destek sağlayabileceğinin konuşulduğunu da aktardı.

"Ekonomik atlımlar 2020'de"

Altı çizilmesi gereken esas noktanın, Türkiye'nin KKTC'nin kalkınmasına verdiği önem ve sağladığı somut destek olduğuna işaret eden Tatar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere anavatan Türkiye hükümetine teşekkürlerini iletti.

Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

"Yine bu anlaşmanın bir maddesine göre, biz ekimin sonuna kadar ekonomik atılım yapabileceğimiz daha kapsamlı, detaylı bir ekonomik programı hazırlayacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sunacağız. Görüşmelerimizin tamamlanmasının ardından kalkınmamız için rehber olacak, anavatan Türkiye'nin kalkınmamıza nasıl destek sağlayacağını içerecek detaylı bir anlaşma imzalayacağız. Bilmenizi isterim ki, maalesef 2019 yılı bizim için kaybedilmiş bir yıldır, esas ekonomik atılımların olacağı yıl, 2020'dir."

"Bizim halkımızdan gizleyecek hiçbir şeyimiz yoktur." diyen Tatar, söz konusu anlaşmanın bir uluslararası anlaşma olduğunu, mevzuat gereği Bakanlar Kurulu'nun onayından geçtikten sonra Cumhuriyet Meclisi'ne bilgi için sunulacağını kaydetti.

"750 milyon lira hibe olarak değerlendirilmektedir"

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tatar, reform eylem planıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, bunlardan Kamu Maliye ve Denetim Yasası'nın şu anda mecliste görüşüldüğünü ve iki oturumda bitebileceğini söyledi.

Tatar, bazı reform çalışmalarının ise 2020'ye hazırlık olarak yapıldığını, bunların da gelecek yıldan sonra devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'den gelecek 750 milyon Türk Lirası'nın tamamen hibe olarak değerlendirileceğini vurgulayan Tatar, "Bu 750 milyon liranın içerisinde kamu maliyesine katkı yoktur. Bu tamamen yatırımlara, birtakım projelere ve savunmaya harcanacaktır. Bunun ekonomiye bir katkısı olacaktır, hareket getirecektir." ifadelerini kullandı.

(AA)

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