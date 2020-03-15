15 Mart 2020 Pazar 11:26:37 | Son Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 11:48:07
KKTC'de koronavirüs bulaşanların sayısı 6'ya çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede bir kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 6'ye yükseldiğini duyurdu.
Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklama yapan Pilli, yeni Kovid-19 vakasının İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşında görüldüğünü belirtti.
Bakan Pilli, otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydetti.
KKTC'de daha önce dört turist ve bir KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.
AA
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