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05 Ocak 2020 Pazar 15:35:36 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 15:43:20

KKTC: Türkiye'nin onayı olmadan 'Eastmed projesi' uygulanamaz

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan ve İsrail doğal gazının deniz altından boru hattıyla Kıbrıs, Girit Adası ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını öngören Eastmed projesine ilişkin açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Tatar, "Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma dolayısıyla Eastmed projesinin Türkiye'nin de onayı olmadan hayata geçmesi mümkün değildir." açıklamasında bulundu.

 UBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Tatar, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan, İsrail doğal gazının deniz altından boru hattıyla Kıbrıs, Girit Adası ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını öngören Eastmed projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.      

"BU PROJE TÜRKİYE'NİN ONAYI OLMADAN HAYATA GEÇEMEZ"

Tatar, Rum yönetimi ve Yunanistan'ın iş birlikçileriyle doğal gaz konusunda Türk tarafıyla anlaşmak yerine, gerçekleşmesi neredeyse mümkün görülmeyen bir projeye (Eastmed) yönelmesinin sadece düşmanca bir tutum olarak nitelenebileceğini vurguladı.      

Başbakan Tatar, "Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma (deniz sınırı anlaşması) dolayısıyla Eastmed projesinin Türkiye'nin de onayı olmadan hayata geçmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.      

AMAÇ TÜRKİYE'YE ZARAR VERMEK"

 Eastmed anlaşmasının bölgesel güvenlik gerçeklerine uygun olmadığına işaret eden Tatar, projenin ciddi bir istikrarsızlık potansiyelini de beraberinde getirdiğini belirtti.      

Tatar, Rum-Yunan-İsrail üçlüsü tarafından imzalanan ancak uygulamaya girmesi için İtalya'nın da onayı beklenen Eastmed hakkında Rum tarafından yapılan açıklamaların tek hedefinin, Kıbrıs Türkü ile Türkiye'ye zarar vermek olduğuna dikkati çekti.     

(AA)

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