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14 Aralık 2019 Cumartesi 17:01:04 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 17:39:40

KKTC: Türkiye Libya Anlaşması ile yeni harita ortaya çıkartarak ezberleri bozdu ve talebini derhal yerine getirdik

KKTC'de Geçitkale Havaalanı askeri kullanıma açılıyor. KKTC Başbakanı Tatar, Geçitkale Havaalanı'nı insansız hava araçları ile yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına izin verdi. Türkiye'nin ezberleri bozarak bölgedeki dengeleri altüst ettiğini belirten Tatar, "Güvenlik gerekçesi ile Geçitkale Havalimanı'nın İHA ve SİHA kullanımları için tahsis edilmesi konusunda biz de Bakanlar Kurulu'nu topladık ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki güvenlik meselelerini dikkate alarak böyle bir tahsisi dün Bakanlar Kurulumuzun aldığı kararla karara bağladık. Bu gerekli bir meseleydi çünkü ihtiyaç hasıl olmuştu." açıklamasında bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Geçitkale Havaalanı askeri kullanıma açılıyor. KKTC, Geçitkale Havaalanı'nın insansız hava araçları ile yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına izin verdi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. 

Tatar, Geçitkale Havalimanı'nın İHA ve SİHA faaliyetlerine açılmasının güvenlik açısından gerekli bir düzenleme olduğunu söyledi. 

Tatar'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle: 

"Güvenlik gerekçesiyle Geçitkale Havalimanı İHA ve SİHA kullanımına açıldı"

"Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kararlı adımlar atılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ezberleri bozan ve son derece yerinde olan Libya Anlaşması ile daha da hareketlilik görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir talebi olmuştur. Güvenlik gerekçesi ile Geçitkale Havalimanı'nın İHA ve SİHA kullanımları için tahsis edilmesi konusunda biz de Bakanlar Kurulu'nu topladık. Bütün bunları değerlendirdikten sonra acil ihtiyaç olması sebebiyle ve hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki güvenlik meselelerini dikkate alarak böyle bir tahsisi dün Bakanlar Kurulumuzun aldığı kararla karara bağladık. Bu gerekli bir meseleydi çünkü ihtiyaç hasıl olmuştu."

"BU ÜLKE MESELESİDİR"

Sözleşmede (Geçitkale Havalimanı'nın bir iş adamına kiralanması) 11. maddeye göre mücbir sebep. O da askeri ve güvenlik meselelerinden dolayı acil ihtiyaç olması durumunda karşı tarafı da bilgilendirerek böyle bir adımın atılması başsavcımızın da verdiği görüşe göre mümkündür. Dolayısıyla bu 11 madde dolayısıyla böyle bir karar üretilmiştir. Bundan daha doğalı da olamaz. İlgili iş adamımızın da buna bir itirazı olmamıştır. Günün sonunda bu ülke meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin bu önemli bölgede son derece önemli olan çıkar, menfaat, haklarımızın korunması ve aynı zamanda da güvenlik meseleleri işin güvenlik boyutu da var. Bugün bizim bu gemilerde gerçekten ülke menfaatlerini gözeterek orada cansiperane çalışan ve fedakarlık yapan askerlerimiz var, mürettebatımız var. 

"TÜRKİYE'NİN TALEBİ ÜZERİNE DERHAL GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Rum tarafında da benzer adımlar atılmıştır bilemeyiz ama İsrail, Yunanistan çeşitli ülkelerle ilişkiler vardır. Bizim bu bölgede müttefikimiz ve bizlerle her türlü yakın ilişki içerisinde olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Böyle bir talep karşısında bu olay derhal üretilmiştir. 

1571'den sonra bu ada her zaman Osmanlı ve Türklerin yönetiminde olmuştur. 1878'de o zamanın şartlarında bir süre İngilizlere kiralanmış sonra Lozan Anlaşması'nda bir takım oyunlar oynanmış, bir takım haksızlıklar yapılmış, İngiliz kendi tapusuna geçirmiş. Ama 1960 Anlaşması ile tekrar burada Türk-Yunan dengesinin kurulabilmesi ve Kıbrıs Türklerinin de eşit bir halk statüsünde haklarını kazanması için önemli bir adım atılmıştır. 1960 Anlaşmasından sonra Türkiye garantörlük hakkını kullanarak 1974'te Kıbrıs Türk soydaşlarının buradaki hak ve çıkarlarını ve huzurunu korumak için tekrar adaya gelmiştir.

"HAK VE ÇIKARLARIN KORUNMASI İÇİN TÜRKİYE İLE ADIMLAR ATILMAKTADIR"

Ama tabi bu bölgede öyle gelişmeler olmuştur ki, petrol, gaz, hidrokarbon zenginlikleri de ortaya çıkmıştır. Bunların da çıkmasıyla tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ile beraber bu zenginliklerde de hak ve çıkarlarımızın korunması için beraber adımlar atılmaktadır.

"LİBYA ANLAŞMASI YENİ HARİTA ORTAYA ÇIKARMIŞ, EZBERLERİ BOZMUŞTUR"

Libya Anlaşması ile meseleye bir boyut daha kazandırılmıştır ve yeni harita ortaya çıkmıştır, ezberleri bozmuştur. Çünkü onların ezberlerinde Yunanistan'ın küçücük adalarının da büyük bir memleket gibi ekonomik münhasır bölgeleri varmış gibi. Bu haritalarda bir bakıma bizim haklarımızı gasbetme çabaları içerisinde.

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