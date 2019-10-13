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13 Ekim 2019 Pazar 14:39:17 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 14:40:45

KKTC Başbakanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya kınama

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Akıncı’nın Kıbrıs Türk Barış Harekatı ve Türkiye’nin Suriye’de terör örgütlerine karşı gerçekleştirmekte olduğu Barış Pınarı harekatı ile ilgili olarak yazdıklarını kınıyorum" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Parti Meclisi’ni Cumhurbaşkanı Akıncı’nın son açıklamalarının neden olduğu sıkıntıları ve tepkileri görüşmek üzere yarın saat 17.00’de olağanüstü toplantıya çağırdı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Harekatı açıklamalarına ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 4 gün sustuktan sonra Türkiye’nin Suriye’de PKK-YPG terör örgütlerine karşı gerçekleştirmekte olduğu 'Barış Pınarı' adlı askeri harekatla ilgili olarak yazdıklarını üzüntü ve hayretler okudum. Sayın Akıncı’nın yaklaşımı, değerlendirmeleri kesinlikle doğru değildir ve Kıbrıs Türk Halkı’nın neredeyse bütününün görüşlerini yansıtmamaktadır. Kıbrıslıyım, Türküm. İkisinden de gurur duyuyorum. Halkın sürekli içindeyim. İnsanlarımızı tanıyorum. Halkımız Türkiye’ye güvenmekte ve Türkiye’nin askeri varlığı ile etkin garantörlüğünden asla geri adım atılmamasını talep etmektedir. Halkımız, Türkiye’nin kendisi için taşıdığı önemin farkındadır" dedi.

 Kıbrıs Türkünün Suriye harekatını yakından izlediğini ve büyük bir samimiyetle Mehmetçiğin başarısı için dua etmekte olduğunu söyleyen Tatar, "Sayın Akıncı’nın konuyla ilgili geç açıklama yapması, Türkiye’ye açık ve net bir destek ortaya koymaktan, terör örgütünü kınamaktan kaçınması hiçbir şekilde halkımızın görüş ve tavrı olamaz. Bir kere Sayın Akıncı’nın en büyük hatası işin içine Kıbrıs Barış Harekatı’nı karıştırması ve 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a barışı getiren, halkımızı yok olmaktan kurtaran, devlet ilan ettiğimiz bugünkü coğrafyayı ortaya çıkaran tarihi bir olayı çarpıtmaya çalışmasıdır.

Sayın Akıncı’nın açık ve net bir şekilde terör örgütlerini eleştirmemesi ve terör örgütlerine karşı bir harekat yapıldığını göz ardı ederek açıklamalar yapması kabul edilemez bir tutumdur. Sayın Akıncı, gerek Türkiye gerekse biz çok hassas bir dönemden geçerken hassas olacağına, dikkatli davranacağına yaptığı açıklama ile Türkiye ve KKTC’ye düşmanlık yapanlara katkı sağlamıştır" diye konuştu. Tatar, açıklamasının devamında şu açıklamalara yer verdi:

"Ulusal Birlik Partisi ve hükümetimiz adına Sayın Akıncı’yı bu tutumundan dolayı kınıyor, akli selim bir tutum içine girmeye davet ediyorum. 44’ncü yaşını kutlamakta olan Ulusal Birlik Partisi’nin varlık nedeni halkımızın güven ve refah içinde yaşamasını sağlamak, Anavatan Türkiye ilişkilerimizi geliştirmektir.Bu bağlamda Parti Meclisimizi Sayın Akıncı’nın bu son açıklamasıyla ortaya çıkan sıkıntıları ve tepkileri değerlendirmek gereken kararları üretmek üzere yarın saat 17.00’de olağanüstü toplantıya çağırıyorum Bu vesile ile bir kez daha Suriye’deki kahraman Mehmetçiğe başarılar diliyor, Allah Türkiye’miz ve KKTC’nin yardımcısı olsun diyorum.”

(İHA)

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