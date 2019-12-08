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08 Aralık 2019 Pazar 10:51:28 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 10:53:54

KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'den vazgeçmeyeceğiz ama Akıncı farklı düşünüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Libya ile yapılan uzlaşma hamlesinin olası etkileri, Maraş bölgesinin geleceği, Kıbrıslı Türklerin beklentileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tatar, "Bizim vazgeçemeyeceğimiz şey Türkiye'nin garantörlüğüdür. Rumların ne istediklerini çok iyi biliyoruz. Mustafa Akıncı ve arkadaşları bu garantilerin başka bir mekanizma ile değiştirilebileceğini düşünüyorlar. Kimseyi zorla evlendiremezsiniz, Kıbrıs'ta 50 senedir bu iş konuşuluyor." ifadelerini kullandı

CNN Türk'ün yayınına konuk olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Libya ile yapılan uzlaşma hamlesinin olası etkileri, Maraş bölgesinin geleceği, Kıbrıslı Türklerin beklentileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın açıklamaları:

"Kıbrıs'ta nihai bir çözüme yönelik yapılan girişimlerin sonuç alamaması bizi ayrılığa götürebilir. Şuanda onların zihniyetinde bu görüşmeler federal temelde bir ortaklık cumhuriyetine yönelik çalışmalardır. Biz kurucu devlet çatısı altında Kuzey'deki Türklerin varlığını sürdürebilmesini amaçlıyoruz. Ama karşı tarafa bakıyoruz tuzaklarla dolu anlaşmalar getiriyorlar. Bizim arzumuz Kıbrıs'ın kuzeyinde mülkiyette ve nüfusta Türklerin çoğunluk olmasıdır. Bizim vazgeçemeyeceğimiz şey Türkiye'nin garantörlüğüdür. Rumların ne istediklerini çok iyi biliyoruz. Mustafa Akıncı ve arkadaşları bu garantilerin başka bir mekanizma ile değiştirilebileceğini düşünüyorlar. Kimseyi zorla evlendiremezsiniz, Kıbrıs'ta 50 senedir bu iş konuşuluyor."

"Türkiye'nin bölgedeki iddiaları ve kararlılıkları, Libya ile yapılan anlaşma artık Kıbrıs'ı daha önemli bir hale getirdi. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra Türkiye ile de ilişkileri gerçekleştirmek durumundadır. Bu süreçte lehimize adımlar atılması için çalışacağız."

MARAŞ'IN STATÜSÜ

"Bu bir siyasettir. Kapalı Maraş dediğimiz bölgede büyük bir zenginlik vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları içerisindedir ve bizim güvenlik güçlerimiz tarafından korunmaktadır. 45 yıldır orası kapalı. Bir kere bu sürede yapılan tüm belge taramaları ve çalışmalar burasının tamamen vakıflara ait olduğu ortaya çıkmıştır. Osmanlı dönemindeki vakıflara aittir. Bu otelleri yapan Rumlar kira ödüyorlardı bizim vakıflarımıza. Bizim burayla duygusal bağımız var, ata toprakları."

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