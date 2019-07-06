KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye her alanda yanımızda olduğu sürece KKTC devleti de her alanda gelişecektir

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın (KTTO) organize ettiği "Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı" başladı Lefkoşa’daki Golden Tulip otelinde gerçekleştirilen konferansa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, milletvekilleri, iş insanları ve diğer yetkililer katıldı. KKTC Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, "Hükümet olmak kolay değil, biraz şans biraz kısmet ister" dedi ve dövizdeki düşüşü örnek verdi.

"Türk hükümeti de yanımızda" diyen Tatar, Oktay ve Hisarcıklıoğlu'na her zaman KKTC'nin yanında olduğu için teşekkür etti. Tatar, ülkede öğrenci sayısının 100 bini geçtiğini, ancak hedefin 150 bin olması gerektiğini, bu konuda üniversitelerin altyapısının yeterli olduğunu söyledi. Mali disipline önem verdiklerini, hayat pahalılığı kesintisini örnek vererek bazı tedbirleri almak zorunda olduklarını söyleyen Tatar şöyle devam etti:

"Ekonomiyi büyütemezsek, öğrenciyi yatak kapasitesini arttıramazsak, enerji sorununu çözemezsek, suyu tarıma veremezsek gelişemeyiz. Ülkede reformlar için istikrarlı hükümetler gerekli. Kamu Reformu için Meclis birlikte çalışmalı. Ülkede refah, ekonomi birlikte çalışarak geliştirilebilir. Dünyada başarılı olan Kıbrıslı Türkleri ülkeye çekebilmeli, hep birlikte ülkeye sahip çıkmalı ve geliştirmeliyiz. Yarım asırdır Kıbrıs Türk halkı büyük bir başarı öyküsü yazmıştır. Turizm, eğitim, su projesi ülkenin marka değerini artırdı. Elektriğin ucuzlatılması için de çalışıyoruz. Girişimcilik ruhu hükümetimiz tarafından desteklenecek. Bu forum inşallah hayırlara vesile olur"

Başbakan Tatar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kararlı bir duruş sergilediğini, KKTC ve Türkiye’nin haklarını kararlı bir şekilde koruduğunu belirterek, teşekkür etti ve "Türkiye her alanda yanımızda olduğu sürece KKTC devleti de her alanda gelişecektir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar, hükümetin burada alınacak kararların arkasında duracağını ve ülkede refahın arttırılması için birlik ve berberlik içinde çalışarak geleceğe, gençliğe sahip çıkacaklarını söyledi.

Forum Eş Başkanı Mustafa Genç de konuşmasında, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için kurulan formun KKTC'nin geleceğine yatırım yapacağını kaydetti. Genç, yeni yapılacak işbirliğiyle KKTC'yi geliştirmek, ortak yatırımlar yapmak hedefinde olduklarını belirterek, turizm, bilişim, sulu tarım turizm eğitim alanlarında çalışmalar yapacaklarını söyledi ve şöyle devam etti:

"Yapacak çok işimiz var. Yatırım ortamı iyileştirilmeli. İş yapmayı, yatırım yapmayı özendirecek, ekonomiyi büyütecek, istihdamı artıracak reformlar hemen hayat bulmalı"

Forum Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu da, 1 yıl önce kurulan formu kurumsallaştırdıklarını ifade ederek, Türkiye ve KKTC iş insanlarına destek verenlere teşekkür etti. Lokmanoğlu, yatırımların önünün açılması için projeler geliştirip yetkililerden destek isteyeceklerini söyledi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz de, Kıbrıs Türk halkının bugün yeni bir varoluş mücadelesi verdiğini, bu toplantıda ekonomik sorunların konuşulacağını kaydetti.

Deniz, Kıbrıs'ın güvenlik, doğalgaz ve benzeri sorunları olduğunu, ama bu konularda güçlü olmak isteniyorsa ekonominin güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Deniz, "Uzun vadeli düşünmek önemli, Geleceğimiz verimli bir ekonomidedir, huzurlu bir yaşam, güven ve güçlü bir ekonomi için Türkiye ile ilişkilerin bütünleşmesi kaçınılmazdır. Söylemek kolay ama yapmak zordur bu yüzden ciddi reformlar gerekiyor" dedi.

Rekabetçi olmak için daha donanımlı insan kaynakları gerektiğini ve yatırımın önünün açılması gerektiğini ifade eden Deniz, "Eğitim sistemi yenilenmeli, meslek eğitimi sistemi yeniden geliştirilmelidir" dedi.

Turizm, yüksek öğrenim, sulu tarım ve sanayi sektörlerinin Türkiye pazarı ile adapte olmasıyla gelişebileceğini ifade eden Deniz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesi Türkiye sayesindedir. Ekonomik mücadelemizde de desteğinizi her zaman yanımızda bulduk. Protokol çok büyük önem taşıyor. Bu protokol altyapının geliştirilmesi için önemli bu kaynak, bir an önce aktarılmalıdır. Bütün piyasaya can suyu görevi görecek" diye seslendi.

Deniz, Başbakan Tatar'a da "İş ortamı acilen iyileştirilmeli. Yeni yatırımlarla ekonomi canlanabilir. Halkın üstündeki vergi yüklerini azaltın, halk kazanacak yatırım yapacak istihdamın önü açılacak" diye seslenirken, Hisarcıklıoğlu'na da "Kıbrıslı Türklerin, KKTC'nin Türkiye'deki tanıtımının doğru yapılmasını üstlenmenizi istiyoruz. Türkiye'de KKTC'nin kültür, tarih, insanların yaşam tarzı, doğal zenginliklerinin daha iyi tanıtılmasına ihtiyaç var, desteğinizi bekliyoruz" dedi.

Deniz, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda gelişmesi ve refahı için Türkiye'nin desteğini her zaman beklediklerini kaydetti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, konferansın mimarları Oktay ve Tatar'a, ayrıca Deniz ile eş başkanlara teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, burada gördüğü gönül birlikteliğinin gelecek adına ümit verdiğini belirterek, ekonomisi büyüyen, refahı yükselen, kendi ayakları üzerinde duran uluslararası hukuka dahil olan bir KKTC istediklerini söyledi. KKTC'ye uluslararası alanda destek verdiklerini ve her zaman vereceklerini, birlikte çalışacaklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu amaçla işadamları olarak bu forumu kurduklarını, bugün buraya 100'e yakın iş insanıyla geldiklerini, yatırımda Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını gösterdiklerini, yatırımların geliştirilmesi için de destek verdiklerini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

"Türkiye olarak, iş dünyası olarak KKTC'nin gelişmesi, yatırımların artırılması için her türlü desteği vereceğiz. Türkiye'nin ekonomik gelişmesi, yatırım hacminin yükseltilmesi tecrübesini KKTC'ye aktaracağız. Yatırımın önünün açılması için, ekonominin gelişmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Kıbrıs, dünyanın en güzel adalardan biri. Gelecek burada. Bilişim, turizm, eğitim alanlarında yeni girişimler çok önemli. Coğrafya artık önemli değil. Dünyanın her yerine bilişimle ulaşılabiliyor. Hedef; tüm dünyada iş yapabilen şirketler çıkarmak olmalı. Eko sisteme dahil olmak için işbirlikleri gerekli. Kıbrıs’ın, Akdeniz'de bir istikrarlı, cazibe merkezi, gelişmiş, refah sahibi bir ada olmasını istiyoruz".

İHA