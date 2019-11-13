KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İnterpol'e 'aranıyor muyum?' diye sordu!

  • Bist 100
    104975
  • Dolar
    5,7527
  • Euro
    6,3330
  • Altın
    271,2290
İstanbul
12 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Peskov: Rusya ve Türkiye, DEAŞ'lıların ülkelerine gönderilmesi konusunu görüşüyor Peskov: Rusya ve Türkiye, DEAŞ'lıların ülkelerine gönderilmesi konusunu görüşüyor
Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
Nil Nehri'nin yaklaşık 30 milyon yıl önce oluştuğu iddia edildi Nil Nehri'nin yaklaşık 30 milyon yıl önce oluştuğu iddia edildi
İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen sanık: Pişmanım İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen sanık: Pişmanım
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz
İngiliz aile, oğullarının ölümüne neden olan ABD'li kadının yargılanmasını istiyor İngiliz aile, oğullarının ölümüne neden olan ABD'li kadının yargılanmasını istiyor
Venedik sular altında kaldı Venedik sular altında kaldı
13 Kasım Masterchef Türkiye'de kim elendi? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Kasım Masterchef Türkiye'de kim elendi? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
DSÖ dünyanın ilk ebola aşısını onayladı DSÖ dünyanın ilk ebola aşısını onayladı
Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi
Sendika başkanını öldüren zanlı, cinayet anını anlattı Sendika başkanını öldüren zanlı, cinayet anını anlattı
Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine yazdığı mektupla destek verdi Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine yazdığı mektupla destek verdi
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde bütün sorunlar çözülecek mi? Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde bütün sorunlar çözülecek mi?
Selimiye, ibadete ve ziyarete kapatılmadan restore edilecek Selimiye, ibadete ve ziyarete kapatılmadan restore edilecek
Spor Fizyoterapistleri Derneği Başkanı Baltacı'dan 'yanlış egzersiz' uyarısı Spor Fizyoterapistleri Derneği Başkanı Baltacı'dan 'yanlış egzersiz' uyarısı
Bursa'da sevgilisini benzin döküp yakarak öldüren sanık: Tasarlayarak yapmadım, üzgünüm Bursa'da sevgilisini benzin döküp yakarak öldüren sanık: Tasarlayarak yapmadım, üzgünüm
Yenilenebilir enerjiyle sanayi üretim değeri artacak Yenilenebilir enerjiyle sanayi üretim değeri artacak
Amaç tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmek Amaç tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmek
Kaan Kançal: 9 yıl sonra ilk kez kar ettik Kaan Kançal: 9 yıl sonra ilk kez kar ettik
Tuğba Özerk’e polise hakaretten dava açıldı Tuğba Özerk’e polise hakaretten dava açıldı
'Eğitimli çocuk bakıcısı' desteğine başvurular başladı 'Eğitimli çocuk bakıcısı' desteğine başvurular başladı
Cezaevinden firar etti, etek giyip market soydu Cezaevinden firar etti, etek giyip market soydu
Wonder Woman ne demek? Wonder Woman konusu ne, oyuncuları kim? Wonder Woman ne demek? Wonder Woman konusu ne, oyuncuları kim?
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in bileti kesildi Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in bileti kesildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Kasım 2019 Çarşamba 16:22:49 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 16:24:00

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İnterpol'e 'aranıyor muyum?' diye sordu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ın, 'İnterpol tarafından arandığı yönünde' haberler tartışma çıkardı. Tartışmalar üzerine Başbakan Tatar, KKTC Polis Genel Müdürlüğü aracılığıyla Türkiye Emniyet Müdürlüğü İnterpol Dairesi Başkanlığı'na, kendisiyle ilgili sorun olup olmadığını sordurdu. Ankara'dan gelen cevapta, Başbakan Tatar ile ilgili bir sorunun olmadığı bilgisi paylaşıldı.

'Başbakan interpol tarafından aranıyor mu?' tartışması, bazı medya organlarında yer alan haberlerle gündemde yer buldu. 'Yurt dışına gidemeyeceği' yönündeki haberler üzerine Tatar, polisin kendisi ile ilgili araştırma yapmasını istedi.

Polis Genel Müdürlüğü de Türkiye Emniyet Müdürlüğü İnterpol Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçti. Başbakan Tatar ile ilgili olarak uluslararası bir sorunun olup olmadığını sorguladı. Ankara'dan konuyla alakalı gelen cevapta ise Başbakan Tatar ile ilgili bir sorunun olmadığı bilgisi yer aldı. Bunun üzerine Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Başbakan Tatar'a konuyla ilgili yazılı bilgi verdi. Manavoğlu'nun yazılı açıklamasında, "Yapılan araştırmada kayıtlarımızda herhangi bir aranırlığınızın bulunmadığı, keza T.C. Emniyet Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı tarafından da şahsınızla ilgili bir soruşturma veya aranırlık durumunuzun olduğuna dair Genel Müdürlüğümüze ulaşan bir bilgi bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BAŞBAKAN ŞÜPHEYE DÜŞTÜ

Olayla ilgili açıklama yapan Başbakan Tatar da, "Son zamanlarda bu konu o kadar yazıldı çizildi ki, ben bile, bir ara, kendimden gayet emin olmama rağmen, 'acaba benim bilmediğim, tahmin etmediğim bir şey olabilir mi' diye aklımdan geçirdim ve gereken araştırmaları yaptırdım. Sonuç olarak bana en küçük bir sıkıntım söz konusu olmadığı bildirildi" dedi. Tatar, önümüzdeki günlerde Avrupa'nın bir şehrine de seyahat planlandığını kaydetti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ