Kızımı okuldan kaçırdılar
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eyleminin 43'üncü gününde aile sayısı 55'e çıktı.
Ağrı'dan 4 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Çiğdem için Diyarbakır'a gelen baba Yasin Kaya da evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu. Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın lise 2. sınıfta okurken dağa kaçırıldığını söyledi. Kaya, bu durum karşısında büyük acı yaşadıklarını dile getirerek, “Okula gittim yoktu. Emniyete gidip bildirdim. Bana kızımın dağa kaçırıldığı bildirildi. Çocuğumu kaçıran kişi emniyet ekiplerince yakalandı. Çocuğumu okula gönderdim, onlar dağa kaçırdı. Benim evimi yıktılar” diye konuştu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Mehmetçikten milli sporculara selam var
- Rusya lideri Putin, Başkan doğan'ı başkent Moskova'ya davet etti
- SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım
- Dışişleri Bakanlığı: Avrupa'da teröristlerin gösterilerini kaygıyla takip ediyoruz
- Türkiye'ye İsrail'i çıldırtacak destek: Başkan Erdoğan süper güç olma yolunda