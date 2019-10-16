Kızımı okuldan kaçırdılar

Ağrı'dan 4 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Çiğdem için Diyarbakır'a gelen baba Yasin Kaya da evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu. Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın lise 2. sınıfta okurken dağa kaçırıldığını söyledi. Kaya, bu durum karşısında büyük acı yaşadıklarını dile getirerek, “Okula gittim yoktu. Emniyete gidip bildirdim. Bana kızımın dağa kaçırıldığı bildirildi. Çocuğumu kaçıran kişi emniyet ekiplerince yakalandı. Çocuğumu okula gönderdim, onlar dağa kaçırdı. Benim evimi yıktılar” diye konuştu.