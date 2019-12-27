Kızılay'dan Suriye'de yeni barınma alanları

Suriye'nin İdlib kentinden Esed rejiminin bombardımanı nedeniyle Türkiye sınırındaki bölgelere göç eden sivillere ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, yaklaşık 200 bin insanın Türkiye'ye yakın sınır bölgesine sığınmak durumunda kaldığını belirtti. Kınık, bu bölgede yaşayan 4 milyon insanın gidecek bir yerinin bulunmadığını, Türkiye'ye alınabilmelerinin imkan ve ihtimalinin olmadığını anlattı.

AFAD'LA İŞBİRLİĞİ

Kınık, şunları kaydetti: “Bizim sınırımıza yakın 175 bin insanın yüzde 85'i bu bölgede yaşayan akrabalarının bulunduğu evlere, depolara, çadırlara, camilere, okullara yerleştirildi. Bunlara gıda destekleri veriyoruz. Ama bununla beraber çadır kent ve kamp kapasitemizi artırıyoruz. Yeni kamp yerleri kurulması noktasında AFAD'la beraber çalışmalarımız sürüyor.

ŞARTLAR ÇOK AĞIR

Bir taraftan da bölgedeki fırınlarda ihtiyaç duyulan un sıkıntısını gidermek için Toprak Mahsulleri Ofisi, AFAD ve Kızılay olarak bizler de dağıtımında destek oluyoruz. Bölgeye ilaç desteğini artırdık. Kış şartları çok ağır. Bu insanlara çok hızlı şekilde Suriye'nin içerisinde yeni barınma alanları oluşturacağız. Bu anlamda yaralanmış, çok ağır hastalar dışında Suriye'nin içerisinde bu insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız.”