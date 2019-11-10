Kızıl Elmas konusu ne, oyuncuları kimler? Kızıl Elmas hangi kanalda saat kaçta?

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KIZIL ELMAS HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Kızıl Elmas filmi bu akşam saat 20:00'de TV'de ilk kez Star TV ekranlarında yayınlanacak.

KIZIL ELMAS KONUSU NE?

Dünyanın en bilinen hırsızı Jack (Mark-Paul Gosselaar) ve onun eğitimli ekibi büyük bir soyguna hazırlanırken, Jack’in eski sevgilisi hamile olarak ortaya çıkar. Bu gizemli kadın tüm ekibi tehlikeli ve büyük bir dolandırıcılığın içerisinde sokar. Jack, Eddie (Bruce Willis)’nin paralarını çaldığını farkındadır. Şimdi Jack eski sevgilisi uğruna bu tehlikenin içerisine girip girmeyeceğine karar vermelidir.

KIZIL ELMAS OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Max Adams'ın yer aldığı Kızıl Elmas filminin başrollerinde Mark Paul Gosselar, Bruce Wills, Clarie Forlani, John Brotherton, Lydia Hull, Daniel Bernhardt, Ashley Kirk, Tlyler John Olson yer alıyor.