Kıyamet alametleri gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kıyamet alametleri nelerdir? Coronavirüs ve depremler kıyamet alameti mi? sorularının yanıtı binlerce vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Ülkemizde ve tüm dünyada peş peşe yaşanan depremler, Avusturalya'daki söndürülemeyen büyük yangın ve özellikle son dönemde Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Corona virüsü gibi olaylar insanları tedirgin ediyor. Tüm dünyadan insanlar Twitter gibi sosyal ağlarından yaşanan felaketlerle ilgili düşüncelerini aktaran insanlar Kimi vatandaşlar yaşanan bu olayların kıyamet alameti olduğunu düşünüyor. Peki, kıyamet alametleri nelerdir? yanıtı haberimizde.

KIYAMET NEDİR?

Kıyamet, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir. Bu durumda kıyamet genel bir ölümden sonra genel bir dirilişi kapsamaktadır.

Kıyametin kopması, aklın imkânsız göreceği bir olay değildir. Çünkü evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olan Allah'ın, evrendeki düzeni bozması, dolayısıyla bugün tabiatı düzenleyen kanunların alt üst olması akıl açısından mümkündür.

KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR?

İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek.

Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak.

İnsan öldürme olayları ve fitne artacak.

Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Yüksek binalar artacak.

Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak.

Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler.

Zina açıkça işlenir hale gelecek.

Kötülük ve fuhuş yayılacak.

İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek

Allah diyecek kimse kalmayacak.

Geceyle gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak.

Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek.

Cihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek.

Sadece din dışı ilimler öğrenilecek. Kuran'ın önemi insanlar tarafından unutulacak.

Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak.

Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak.

Yöneticiler insanlara zulmedecek.

Ani ölümler çoğalacak.

Deccal gelecek

Hazret-i İsa gökten inecek

Dabbet-ül-arz çıkacak

Yecüc ve Mecüc çıkacak

Güneş batıdan doğacak

Kâbe yıkılacak

Şehirlere göçler artacak, binalar yükselecek. Kötü ve ehliyetsiz kimseler itibar görecek, söz ve hüküm onlarda olacak. Kumar, fal ve oyun aletleri çok artıp revaç bulacak, vaktin nasıl geçtiği fark edilmeyecek. İsraf artacak, dünya mal ve menfaati ahiret saadetine tercih edilir hale gelecek.