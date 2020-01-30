  • Bist 100
    119183
  • Dolar
    5,9806
  • Euro
    6,5946
  • Altın
    303,4150
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İstanbul'da 2019'da en çok tüketilen balık hamsi oldu İstanbul'da 2019'da en çok tüketilen balık hamsi oldu
Konut değeri en çok artan ilçeler Bergama ve Silivri oldu Konut değeri en çok artan ilçeler Bergama ve Silivri oldu
Avrupa'daki en eski Osmanlı temliknamesi Berlin'de ortaya çıktı Avrupa'daki en eski Osmanlı temliknamesi Berlin'de ortaya çıktı
16 yaşında azmiyle 4 ayda 25 kilo verdi 16 yaşında azmiyle 4 ayda 25 kilo verdi
Çin Süper Ligi'nin başlama tarihi Koronavirüs nedeniyle ertelendi Çin Süper Ligi'nin başlama tarihi Koronavirüs nedeniyle ertelendi
Avustralya Açık'ta Kenin'in finaldeki rakibi Muguruza oldu Avustralya Açık'ta Kenin'in finaldeki rakibi Muguruza oldu
Lucca’da tecavüz olayı! Müdürün 22.5 yıl hapsi istendi Lucca’da tecavüz olayı! Müdürün 22.5 yıl hapsi istendi
Galatasaray, Nagatomo'dan fedakarlık bekliyor Galatasaray, Nagatomo'dan fedakarlık bekliyor
İngiltere Çin'den tahliye uçuşlarını erteledi İngiltere Çin'den tahliye uçuşlarını erteledi
Elazığ'da depremi fırsata çevirmeye çalışanlara soruşturma Elazığ'da depremi fırsata çevirmeye çalışanlara soruşturma
Murat Boz’un annesi Nedret Boz, uçakta kalp spazmı geçirdi Murat Boz’un annesi Nedret Boz, uçakta kalp spazmı geçirdi
Toplam kartlı ödeme tutarı 2019'da 1 trilyon TL'ye yaklaştı Toplam kartlı ödeme tutarı 2019'da 1 trilyon TL'ye yaklaştı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı
Kıyamet alametleri nelerdir? Coronavirüs ve depremler kıyamet alameti mi? Kıyamet alametleri nelerdir? Coronavirüs ve depremler kıyamet alameti mi?
Bakan Pekcan, Türkiye ile Litvanya arasındaki ilk JETCO Protokolü'ne imza atacak Bakan Pekcan, Türkiye ile Litvanya arasındaki ilk JETCO Protokolü'ne imza atacak
TCMB Başkanı Uysal: Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir TCMB Başkanı Uysal: Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir
İstanbul Havalimanı'nda maske satışları arttı İstanbul Havalimanı'nda maske satışları arttı
3 Şubat 2020 tarihi itibarıyla araçlarda takas dönemi başlıyor 3 Şubat 2020 tarihi itibarıyla araçlarda takas dönemi başlıyor
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Oscar adayı 'Bal Ülkesi' izleyicilerle buluşacak Oscar adayı 'Bal Ülkesi' izleyicilerle buluşacak
Bilim insanları koronavirüsünü etkisizleştiren antikoru keşfetti Bilim insanları koronavirüsünü etkisizleştiren antikoru keşfetti
Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı! 36 saat süren evlilik resmi olarak bitti Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı! 36 saat süren evlilik resmi olarak bitti
ByLock operasyonu: 15 şüpheli adliyeye sevk edildi ByLock operasyonu: 15 şüpheli adliyeye sevk edildi
Akıllara durgunluk veren bir olay: 457 sahte mutfak, piknik ve sanayi tüpü ele geçirildi Akıllara durgunluk veren bir olay: 457 sahte mutfak, piknik ve sanayi tüpü ele geçirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ocak 2020 Perşembe 11:38:45 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 11:39:39

Kıyamet alametleri nelerdir? Coronavirüs ve depremler kıyamet alameti mi?

Kıyamet alametleri nelerdir? Coronavirüs ve depremler kıyamet alameti mi? soruları gündemin en çok araştırılan soruları arasında yerini aldı. Ülkemizde ve tüm dünyada peş peşe yaşanan depremler, Avusturalya'daki büyük yangın, Küresel ısınmanın her geçen gün daha da durdurulamaz bir hal alması ve özellikle Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Corona virüsü gibi olaylar insanları tedirgin ediyor. Özellikle Twitter gibi sosyal ağlardan yaşanan felaketlerle ilgili düşüncelerini aktaran insanlar 2020'nin bir an önce bitmesini istiyor. Kimi vatandaşlar yaşanan bu olayların kıyamet alameti olduğunu düşünüyor. Peki, kıyamet alametleri nelerdir? İşte yanıtı...

Kıyamet alametleri gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kıyamet alametleri nelerdir? Coronavirüs ve depremler kıyamet alameti mi? sorularının yanıtı binlerce vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Ülkemizde ve tüm dünyada peş peşe yaşanan depremler, Avusturalya'daki söndürülemeyen büyük yangın ve özellikle son dönemde Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Corona virüsü gibi olaylar insanları tedirgin ediyor. Tüm dünyadan insanlar Twitter gibi sosyal ağlarından yaşanan felaketlerle ilgili düşüncelerini aktaran insanlar  Kimi vatandaşlar yaşanan bu olayların kıyamet alameti olduğunu düşünüyor. Peki, kıyamet alametleri nelerdir? yanıtı haberimizde.

KIYAMET NEDİR?

Kıyamet, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir. Bu durumda kıyamet genel bir ölümden sonra genel bir dirilişi kapsamaktadır.

Kıyametin kopması, aklın imkânsız göreceği bir olay değildir. Çünkü evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olan Allah'ın, evrendeki düzeni bozması, dolayısıyla bugün tabiatı düzenleyen kanunların alt üst olması akıl açısından mümkündür.

KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR?

İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek.
Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak.
İnsan öldürme olayları ve fitne artacak.
Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Yüksek binalar artacak.
Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak.
Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler.
Zina açıkça işlenir hale gelecek.
Kötülük ve fuhuş yayılacak.
İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek
Allah diyecek kimse kalmayacak.
Geceyle gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak.
Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek.
Cihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek.
Sadece din dışı ilimler öğrenilecek. Kuran'ın önemi insanlar tarafından unutulacak.
Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak.
Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak.
Yöneticiler insanlara zulmedecek.
Ani ölümler çoğalacak.
Deccal gelecek
Hazret-i İsa gökten inecek
Dabbet-ül-arz çıkacak
Yecüc ve Mecüc çıkacak
Güneş batıdan doğacak
Kâbe yıkılacak
Şehirlere göçler artacak, binalar yükselecek. Kötü ve ehliyetsiz kimseler itibar görecek, söz ve hüküm onlarda olacak. Kumar, fal ve oyun aletleri çok artıp revaç bulacak, vaktin nasıl geçtiği fark edilmeyecek. İsraf artacak, dünya mal ve menfaati ahiret saadetine tercih edilir hale gelecek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ