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23 Eylül 2019 Pazartesi 12:03:56 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 12:31:23

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı

Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektiren ve hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan kadın hakim, mazeret iznine ayrılarak adliyeye gelmedi.

"Vergi usulüne muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektiren ve hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan kadın hakimin mazeret iznine ayrıldığı öğrenildi.

HER ŞEY FOTOĞRAFI PAYLAŞMASIYLA BAŞLADI

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usül kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle geçtiğimiz 19 Eylül'de Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. İddiaya göre, duruşma sonrasında Anadolu 12. Asliye Mahkemesi hakimi S.Ş.U., ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirerek, fotoğrafı 'Perşembe'nin sürprizi' açıklamasıyla sosyal medyasında paylaştı.

Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geçtiğimiz perşembe günü bir davası için gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan İstanbul Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U.'nun mazeret iznine ayrıldığı öğrenildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili, 2'nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz da kadın hakimin, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili, "İncelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi olup, fotoğrafta yer alan hakimin 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur" açıklamasını yaptı.

Sahte fatura kullandığı gerekçesi ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına katılmak için İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelen Kıvanç Tatlıtuğ, 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U. ile duruşma salonunda fotoğraf çektirdi. 

HSK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Bu fotoğrafı, "Perşembe hatırası" notu ile sosyal medyada paylaşan hakim S.Ş.U. hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı. 

Hakim S.Ş.U., sosyal medyada yaşanan tepkiler üzerine mazeret iznine ayrılarak bugün adliyeye gelmedi. S.Ş.U.'nun bugün bakması gereken talimat duruşmaları için de başka hakimin görevlendirildiği öğrenildi.  S.Ş.U.'nun, yaklaşık 20 gün önce bu mahkemedeki görevine başladığı öğrenildi.  Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

HSK'DAN KIVANÇ TATLITUĞ AÇIKLAMASI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili, 2'nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, kadın hakimin, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili, "İncelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi olup, fotoğrafta yer alan hakimin 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur" açıklamasını yaptı.

HSK Başkanvekili, 2'nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan dün akşam yaptığı açıklamasında, kadın hâkimin oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmasının ardından HSK tarafından re'sen inceleme başlatıldığını duyurdu. Yılmaz, incelemeye ilişkin Twitter'dan yeni bir açıklamada bulundu. Yılmaz, "İnceleme tamamlanınca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığı tartışılıp, 06 Mart 2019 tarihli HSK genel kurulunda kabul edilen ve 11 Mart 2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesinde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacaktır. Hâkim ve film yıldızının sosyal medyada yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi olup, fotoğrafta yer alan hâkimin 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi olduğudur" ifadelerini kullandı.

Tatlıtuğ da "Fotoğraftaki hâkim, benim davama bakan hâkim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim" açıklamasını yapmıştı.

MAZERET İZNİ ALDI

Öte yandan, hakim S.Ş.U.'nun mazeret iznine ayrılarak adliyeye gelmediği ve yaklaşık 20 gün önce Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde göreve başladığı öğrenildi.

(DHA)

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