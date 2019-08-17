Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 882 başvuru

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Nisan 2016'da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kurulan kurumun, 12 Ocak 2017'de göreve başladığını anımsattı.

Kişisel verinin, kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan bilgiler olduğuna işaret eden Bilir, ad ve soyadın, kimlik numarasının, elektronik posta adresinin, araç plakasının, iletişim bilgilerinin kişisel veri kapsamında bulunduğunu kaydetti.

Bilir, kişisel verilerin mahremiyetini korumanın gereklilik haline geldiğini, kişinin mahremiyet hakkının korunmasının, kişisel verilerin korunması anlayışının tesis edilmesiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Kişisel verilerin korunmasının, kişinin korunması olduğunu aktaran Bilir, kötü niyetli kişi veya çevrelerin kişisel verilerin korunmasız olduğu bir ortamda çok daha kolay hareket alanı bulabileceğini, bunun sonucu olarak da kişilerin, birtakım sahtecilik, dolandırıcılık, veri istismarı gibi çeşitli suçların hedefi olarak mağduriyet yaşayabileceğini dile getirdi.

Veri sorumlularının kanuna uygun bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla kurumun karar organı Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, şikayet başvurusu üzerine, belli durumlarda da resen inceleme başlattığını hatırlatan Bilir, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 691'i şikayet, 83'ü ihbar, 108'i veri ihlal bildirimi olmak üzere Kuruma toplam 882 başvuru intikal etmiş, 439 başvuru ise sonuçlandırılmıştır. Ayrıca, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan da istek ve taleplere ilişkin bin 260 başvuru alınmıştır. Bunun yanı sıra 2018 yılında Kurul tarafından 161 karar alınmış, bu yıl içinde ise Kurul tarafından 241 karar verilmiştir. Son 2,5 yıllık dönemde alınan Kurul kararlarının toplamı ise 467'dir."

Veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt olması gerektiğini ifade eden Bilir, bu sistem aracılığıyla herkesin, veri sorumlularının işlediği kişisel veri kategorileriyle ilgili bilgileri sorgulayabileceğini aktardı.

Bilir, bu uygulamayla, kişisel verisi işlenen kişilerin dolaylı olarak denetim yapmasının mümkün olacağını belirtti.

(AA)