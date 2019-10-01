Kış operasyonlarının planlaması yapıldı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi. Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

çişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yılbaşından bugüne kadar, etkisiz hale getirdiğimiz üst düzey terörist sayısı 108'dir.

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