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30 Kasım 2019 Cumartesi 11:58:35 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 11:59:47

Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği ne zaman takılacak 2019?

Kış aylarının gelmesi ile birlikte, kış lastiği de gündeme geldi. Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği ne zaman takılacak 2019? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kış lastiği uygulaması bazı araçlarda zorunlu olurken, bazı araçlarda zorunlu olmuyor. Ancak, kış lastiği zorunlu olmayan araçlarda da kış lastiğinin, can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması uzmanlar tarafından öneriliyor. Araç sahiplerinin merakla araştırdığı kış lastiği uygulaması ile ilgili merak edilenler haberimizde..

Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği ne zaman takılacak 2019? merak ediliyor. Kış lastiği uygulaması için tarih geldi çattı. Kış lastiği can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor. Kış lastiği zorunlu olmayan araçlarda da kış lastiğinin, can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması uzmanlar tarafından öneriliyor. Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayanlar cezai işlemler uygulanıyor. Kış lastiği uygulamasına ilişkin merak edilenler haberimizde yer alıyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Kış lastiği hususi araçlarda zrunlu olmuyor. Kış ladtiği, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar için zorunlu oluyor. 

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK 2019?

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araç sahiplerine uygulanan 715 liralık ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla 885 liraya çıkarıldı.

Söz konusu zorunluluk dolayısıyla yapılacak kış lastiği değişimi, binek araçlar için lastik ebatlarına göre 50-60 lira karşılığında yapılıyor. Lastik değişimi yapılan yerlerde bulunan "lastik otelleri"ni tercih eden araç sahiplerinin 1 Nisan 2019'a kadar ödeyecekleri ücret ise 100 lira ile 110 lira arasında değişiyor.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Söz konusu uygulamayla, kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Araç lastiklerinin raf ömrü uygun saklama koşullarında 10 yıl iken, kullanımdaki araç lastiklerinin ömrü ise 3-5 yıl arasında değişiyor.

HUSUSİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİNİN ÖNEMİ

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 1 Aralık-1 Nisan tarih aralığında uygulanacak.

Hususi araçlarda zorunlu olmayan kış lastiğinin, can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.   

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.   

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.   

KIŞ LASTİĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kış aylarında kazaların en büyük nedeni olan karlı ve buzlu zemin nedeniyle aracınız için tercih ettiğiniz lastik türünün de önemi artmaktadır. TÜİK`e ait verilere göre her yıl 17 bin trafik kazasının gerçekleştiği ülkemizde trafik kazalarının +7 derecenin altındaki hava koşullarında karlı ve buzlu zeminde meydana gelmesi kış lastiğini kullanımının yol ve can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını gösteriyor.

Kış lastikleri, fren mesafeleri ve yol tutuş performanslarında yaz lastiklerinden farklı özelliklere sahip oldukları için kış aylarında en iyi performansı göstermektedirler. Kış lastikleri yapısal özelliğiyle 7 derecenin altındaki soğuk hava şartlarında sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini sürdürür ve güvenli ulaşım sağlar. Sahip olduğu yüksek silika miktarıyla ıslak zeminde yol tutuşunu artırır. Karlı yüzeylerde yaz lastiklerine göre çekiş gücünü ve yol kavramayı %25 artırır. Hava sıcaklığının +7 derecenin altında olduğu yağmurlu bir havada 80 km/s hıza sahip bir otomobil durabilmek için yaz lastiğiyle 40 metreye ihtiyaç duyarken, kış lastiği takılı araç 34 metre mesafede durabilir. 6 metrelik fark tehlikeli bir durumda büyük önem taşımaktadır.

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