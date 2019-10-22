22 Ekim 2019 Salı 15:15:54 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 16:11:13
Kırmızı bültenle aranırken Esenyurt'ta yakalanan Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı
FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının savcısı Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının savcısı Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı.
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