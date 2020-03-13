13 Mart 2020 Cuma 07:52:53 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 07:53:58
Kırmızı bültenle aranan "Siya Munzur" teslim oldu
Kırmızı bültenle aranan "Siya Munzur" kod adlı PKK'lı terörist Duygu Karayel ikna yoluyla teslim oldu
Son Dakika Haberleri.. Kırmızı bültenle aranan "Siya Munzur" kod adlı PKK'lı terörist Duygu Karayel ikna yoluyla teslim oldu.
Kırmızı bültenle aranan "Siya Munzur" kod adlı PKK'lı terörist Duygu Karayel ikna yoluyla teslim oldu.
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