Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz kimdir? Ali Gürbüz kaç yaşında? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Kırkpınar’dan daha eski olduğu belirtilen ‘667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’ bugün başladı. Bu yıl 667'nci kez düzenlenen ve Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda yapılan güreşlere Türkiye'nin en ünlü başpehlivanları katıldı. Katılım sağlayan isimlerden biri de Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz oldu.

KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI ALİ GÜRBÜZ KİMDİR?

Önceki yıllarda yaşadığı sakatlık, doping cezası nedeniyle bir süre ayrı kaldığı çayırlarda dönüşünde rakiplerini zorlayan Ali Gürbüz, geçen yıl final yolunda Şaban Yılmaz'ın engeline takılmıştı. Yarı finalde Ankaralı Şaban Yılmaz'a yenilen Ali Gürbüz, hayallerini bu yıla ertelemişti. 2011- 2012 yıllarının başpehlivanı Ali Gürbüz, bu yıl başpehlivan oldu. İşte, Ali Gürbüz'e ilişkin tüm detaylar...

1987'de Antalya'da dünyaya geldi. Eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'ün oğlu olan Ali Gürbüz, 2008 yılında gerçekleşen 647. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında birinci olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2009 yılındaki 648. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale kadar çıkmayı başardı.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Antrenörlüğü bölümünde eğitim alan Ali Gürbüz, 2011 yılındaki 650. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Recep Kara'yı yenerek ilk kez başpehlivan oldu.

651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde yine Recep Kara'yı yenerek unvanını korudu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise İsmail Balaban'ı finalde yenerek üst üste 3. kez baş pehlivan oldu ve böylelikle altın kemerin ebedi sahibi oldu. Fakat doping testi pozitif çıktı ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2011-2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, ilk turda Abdullah Güngör’ü, ikinci turda Serhat Gökmen’i, üçüncü turda İsmail Koç’u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun’u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu’nu yenerek, finale adını yazdırdı. Gürbüz, final güreşinde rakibi Orhan Okulu’yu yenerek, 2019 yılı Türkiye Cumhuriyeti şampiyonu oldu.