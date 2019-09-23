23 Eylül 2019 Pazartesi 07:31:59 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 07:33:18
Kırklareli'nde tekstil fabrikasında yangın çıktı
Kırklareli'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi Kofçaz yolundaki fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında fabrikanın deposu büyük hasar gördü.
AA
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