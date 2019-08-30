Kıran operasyonu’na Atak desteği

Operasyona hava desteği de sağlayan Atak helikopterler, tespit edilen terör hedeflerini atış yaparak imha ediyor. Paylaşımda, ayrıca “Kıran Operasyonu’nun kahraman jandarma komandoları, polis Özel Harekat birlikleri ve güvenlik korucuları, çelik kanatlar altında görev başında...” mesajına yer verildi.