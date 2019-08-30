30 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:29:05
Kıran operasyonu’na Atak desteği
Jandarma Genel Komutanlığı’nca, Hakkari’de Kıran Operasyonu kapsamında kullanılan helikopterlerin üs bölgesine intikali ve terör hedeflerine yönelik taarruz anlarına ilişkin görüntü paylaşıldı.
Operasyona hava desteği de sağlayan Atak helikopterler, tespit edilen terör hedeflerini atış yaparak imha ediyor. Paylaşımda, ayrıca “Kıran Operasyonu’nun kahraman jandarma komandoları, polis Özel Harekat birlikleri ve güvenlik korucuları, çelik kanatlar altında görev başında...” mesajına yer verildi.
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