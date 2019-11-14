14 Kasım 2019 Perşembe 11:11:08 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 11:16:26
Kıran-6'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Jandarma Genel Komutanlığı, Kıran-6 operasyonu kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütüne ait silah ve mühimmatlar ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiğini duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca Kıran-6 operasyonunun sürdürüldüğü bildirilerek, "Gürpınar kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 1 RPG 7 roketatar, 1 keskin nişancı tüfeği, 14 el bombası, 34 antitank roketatar mühimmatı, 18 kilo TNT, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilmiştir" denildi.
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