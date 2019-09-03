Kira artış oranı Eylül 2019 açıklandı! Kira artış oranı Eylül 2019 hesaplama örneği sizlerle

Eylül 2019'da kira sözleşmesi yenilenen kiracılara bugün yapılacak senelik zam belli oldu. Kira düzenlemelerine göre, kira artış hesaplamalarında TÜFE oranları kullanılıyor. Geçtiğimiz sene ve daha önceki senelern Eylül ayında kira anlaşması imzalayan kiracılar Eylül 2019 kira artış oranlarını araştırıyor. Arama motorlarında yapılan kira artış hesaplamaları yoğunlaşıyor. Kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon oranları her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Peki, Kira artış oranı Eylül 2019 ne kadar? Eylül 2019'da kiraya ne kadar zam yapılacak? sorularınızın yanıtı haberimizde. İşte detaylar..

KİRA ARTIŞ ORANI EYLÜL 2019 AÇIKLANDI MI?

Kira artış oranı Eylül 2019 açıklandı. Enflasyon oranları TÜİK tarafından saat 10:00'da ilan edildi. Buna göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI EYLÜL 2019 HESAPLAMA ÖRNEĞİ

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre bu ay kiracılara yüzde 19,62 oranında artış yapılacak. Buna göre mevcut kira bedeli 1000 lira olan bir kiracının yeni dönem kira bedeli 1.196,2 lira olacak.

KİRACILARA AĞUSTOS'TA NE KADAR ZAM GELDİ?



Ağustos 2019 kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,36 arttıTÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.



Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış yapıldı. Kira bedeli 1000 lira olan kiracının yeni yılda ödeyeceği kira bedeli 1199,1 lira oldu.

KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI NEYE GÖRE YAPILIR?

Ev ve işyeri sahipleri, kiracılarına yapacakları zam hesaplamasında kanun hükümlerine uymak zorunda kalıyor. Kiracı ve mal sahiplerinin hakkını koruyan kanunda zam hesaplamasının nasıl yapılacağı da açıklanıyordu. Buna karşın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) 2018 Eylül'de açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Buna göre, kira artışı hesaplamasında artık enflasyon oranlarından tüketici fiyat endeksi verilerinin kullanılıyor. Hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.