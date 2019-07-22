'Kimsenin yanına kar kalmayacak'

Karaman Belediyesi önünde vatandaşlara hitap eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'taki yerel seçimlerde partisine oy vererek belediye başkan adaylarını destekleyenlere teşekkür etti.

HEPSİNİ ÇILGINA ÇEVİRDİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin macera değil, mecburiyet olduğunu belirten Devlet Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine koro halinde karşı çıkıyorlar. Maksat arızalıdır, ahlaken çarpıktır. 15 Temmuz FETÖ darbe ve istila girişimi içinde ve etrafında olanlar yeni hükümet sisteminden rahatsızdır. Ayaklarımızın üzerinde durma kararlılığımız yanlış hesap yapanları çılgına çevirmiştir” dedi.

KÖTÜ MÜTTEFİKLİK MESAJI

MHP lideri Bahçeli, dünyanın en iyi hava savunma sistemi S-400 tedarikinin ardından, ABD’nin F-35 hamlesi ve yaptırım tehditlerine sert tepki gösterdi. Bahçeli, “Yaptırımlar bize vız gelecektir. Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Kötü müttefiklik, inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da neden ve gerekçe olacaktır” ifadelerini kullandı.