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20 Ocak 2020 Pazartesi 11:40:18 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 11:43:52

Kimse Yok Mu Başkanı Recep Tanış FETÖ'den 9 yıl hapisle cezalandırıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kapatılan Kimse Yok Mu derneğinin başkanı Recep Tanış FETÖ'den 9 yıl hapisle cezalandırıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kapatılan ve FETÖ'cü işadamlarını çatısında barındıran DİGİAD üyesi Ayhan Ekinci ile Kimse Yok Mu Derneği sorumlusu Recep Tanış ve Dicle Üniversitesi Beyin Cerrahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Ceviz'in yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Recep Tanış'ın FETÖ'nün mütevelli heyetinde yer aldığı bildirildi.

POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN VİBER KULLANMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre mahkeme, Tanış'ın insanların dini hassasiyetlerini kullanarak kurban, burs, yardım adı altında topladığı paraları FETÖ'ye aktardığını kaydetti. FETÖ dershanelerinin kapatılmasıyla mali gelir sıkıntısı çeken örgütün kurumlardaki kadrolarına kişi başı 300'er lira para toplayıp bunun altına çevrilerek yurt dışına çıkarılması yönünde talimat verdiği, bu işin organizasyonunu da Recep Tanış'ın üstlendiği ifade edildi. Sanığın FETÖ faaliyetlerini sürdürürken telefon dinlemelerine yakalanmamak için Viber adlı programla internet üzerinden görüşmeler yaptığı tespit edildi.

ÖRGÜTE BAĞIŞ

Tanış'ın yaptığı yüklü para transferlerinin kendisine ait olmadığı, örgüt adına himmet/burs/kurban bağışı olup örgüte ulaştırdığı paralar olduğuna vurgu yapıldı. Gizliliği sağlamak amaçlı programlar kullanarak Asya Katılım Bankasındaki hesabında Fetullah Gülen'in talimatlarıyla işlemler yaptığı, il imamlarıyla yaptığı görüşmeler ve aldığı talimatları alt kadrolara iletmiş olması ve 2.500 lira maaşla çalıştığını belirtmiş olmasına rağmen hesabında yüksek meblağda hareket oluşu ve Diyarbakır mütevelli heyetinde yer alması nedeniyle 9 yıl hapisle cezalandırıldı.


FETÖ OKULLARININ KURUCU ORTAĞI

Sanık Ayhan Ekinci'nin ise KHK'yla kapatılan örgütün eğitim kurumları ile şirketlerinde kurucu ortak olarak yer aldığı, Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Federasyonu üyesi olması, Asya Katılım Bankasındaki hesabında Fetullah Gülen'in talimatıyla işlemler yaptığı belirtildi. Mahkeme, FETÖ sanıklarıyla yüksek miktarlı para transferleri yapmış olması ve örgütün il imamı İbrahim Köklükaya'yı evinde ziyaret ederek bağlılığını bildirmiş olması nedeniyle 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

PROFESÖRE BERAAT

Mahkeme, Recep Tanış'ın kayınpederi olan Prof. Dr. Adnan Ceviz''e ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Prof. Dr. Ceviz'in, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başarısız olması üzerine damadı Recep Tanış'ı telefonla arayarak kaçmasını istediği, kaçarken de polis takibinden kurtulmak için kendi arabası yerine farklı araçla Diyarbakır'ı terk etmesini istediğini belirtti. Damat Tanış'ın gitme gibi niyeti olmadığı halde Ceviz'in damadına şifreli şekilde "Tatile gidin bence beklemeyin, sizin için iyi olur" diyerek ısrarcı olduğu kaydedildi. Prof. Ceviz'in odasındaki polis aramasında 7 sorudan ibaret olan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a sorulmak üzere FETÖ'cü savcılarca hazırlanmış "Dindar kimliğinizle" başlayan, "Siyasette başarılar" ile biten belge ele geçirildi. Odasında ayrıca "Bolu Konferansı" yazılı CD ele geçirildiği ve FETÖ tarafından hukuk dışı soruşturmaya maruz bırakılan Hakan Fidan'a sorulacak sorular isimli belgenin ele geçirilmiş olmasıyla sanığın FETÖ'nün faaliyetlerini yakından takip ettiği ifade edildi. Ceviz'in 17–25 Aralık sonrası örgüt lideri Fetullah Gülen'in "Bank Asya'ya para yatırın, sahip çıkın" talimatıyla bu bankada mevduat hesabı açtırıp para transferleri yaptığı belirlendi. Sanık Prof. Adnan Ceviz, yıllık gelirinin 300 bin lira olduğunu belirtmiş olmasına rağmen Kimse Yok Mu Derneği Müdürü olan damadı Recep Tanış'ın kendisine sıklıkla para gönderdiği ve transferi yapılan paraların örgüte ait olduğuna dikkat çekildi. MASAK raporuna göre Adnan Ceviz'in damadıyla tam 112 kez, 316 bin 744 lira aralarında para transferi gerçekleştirdikleri ve bu paraların örgüte aktarıldığı iddianamede yer alıyordu.

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