Kimlik yenileme son gün ne zaman? Kimlik yenilemede son gelişmeler yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle birlikte kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Eskiden kimlik yenileme işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müracaat ederek yapılıyordu şimdi ise kimlik yenileme işlemleri artık Nüfus Müdürlüğü üzerinden yapılmakta. Hala ehliyet ve kimlik yenilemeyenler için ellerini çabuk tutmaları gerektiği uyarısı yapıldı. Peki "Kimlik yenileme son gün ne zaman? Yeni kimlik ücreti nereye yatırılır? sorularına vatandaşlar cevap arıyor. Ehliyet ve kimlik yenileme son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor...

KİMLİK YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Malumunuz olduğu üzere Nüfus Cüzdanları yerine dağıtılan yeni kimlik kartlarının dağıtımına 2017 yılında başlanılmış olup, ilk aşamada dağıtım sürecinin 31 Aralık 2020 yılına kadar devam edeceği ifade edilmişti. 2018 yılı içinde dolaşan bazı asılsız haberler üzerine Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada dağıtım sürecinin 2023 yılına kadar uzatılabileceği ifade edilmişti. Mevcut açıklamada ayrıca aşağıdaki hususlar diler getirilmiştir:

Şuan kullanılan Nüfus Cüzdanlarının geçerliliğinin ne zaman biteceğine dair herhangi bir yasal düzenleme söz konusu değildir.

Bu kapsamda şuan eski kimliğini değiştirmeyip, hala Nüfus Cüzdanlarını kullanan Vatandaşların Nüfus Cüzdanları süresiz olarak geçerli olduğu belirtilmiştir.

Aynı açıklamada Vatandaşların sağduyulu davranması gerektiği ve asılsız haberlere asla itimat etmemeleri gerektiği belirtilmişti.

Bu durumda eski kimliklerini değiştirmeyen Vatandaşların Nüfus Cüzdanlarının hala geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Çipli Kimlik Kartlarının dağıtımının son bulacağına dair yasal bir düzenlemenin de olmadığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca dağıtım sürecinin ne zaman biteceğine dair karar çıkması durumunda bunun için önce yasal düzenlemenin olacağını ve resmi kanaldan bu durumun duyurulacağı anlaşılmaktadır.

YENİ KİMLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında, geçen yıl (2017) 15 milyon 742 bin 126 vatandaş yeni kimlik kartını aldı. Güvenliğinin üst seviyede olması nedeniyle herkes tarafından tercih edilmeye başlanan yeni kimliklerden, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında 2017'de 15 milyon 742 bin 126 kişi aldı.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50 TL, Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 22,50 TL, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 45,00 TL.

KİMLİK YENİLENE BAŞVURU EVRAKLARI

Randevu aldıktan sonra, başvurmaya gidiliyor. Yanınızda olması gereken evraklar ise şunlar:

-Nüfus cüzdanınız. Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.

-Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

-22.5 liralık (değerli kağıt bedeli) değişim ücretini ödediğinizi gösteren makbuz veya dekont. Değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

YENİ KİMLİK ÜCRETİ ANLAŞMALI BANKALAR

Aşağıda sıraladığımız Bankalar Nüfus Genel Müdürlüğünün belirttiği bankalardır. Listede güncelleme olması halinde burada listelediğimiz bankalarda güncellenecektir.

AKBANK T.A.Ş.

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALTERNATİFBANK A.Ş.

ANADOLUBANK A.Ş.

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.

CITIBANK A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

BURGAN BANK A.Ş.

FİBABANKA A.Ş.

FİNANSBANK A.Ş.

HSBC BANK A.Ş.

ICBC TURKEY BANK A.Ş.

ING BANK A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ODEA BANK A.Ş.

ŞEKERBANK T.A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TURKISHBANK A.Ş.

TURKLAND BANK A.Ş.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

YENİ KİMLİK ÜCRETİNİ NE ZAMAN YATIRMAM GEREKİR?

Kimlik randevusu aldıktan sonra, kimlik başvurusuna gitmeden önce kimlik ücretini yukarıda belirttiğimiz bankalardan birine yatırmanız gereklidir.

T.C. KİMLİK BAŞVURUSUNDA 15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARI YANINIZDA GÖTÜRÜP GÖTÜRMEME DURUMU

15 yaşından küçük çocuklarınızı yanınızda götürmek zorunda değilsiniz. Anne yada babası olarak sizler veya vasi olarak atananlar çocukları adına başvuru yapabilir. Ancak çocuklarınızın kimliğine fotoğraf yapıştırmak isteyenler çocuklarını yanında götürecektir.