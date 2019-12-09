Kimlik değişimi son günü, vatandaşların gündeminde olan konular arasında yer alıyor. 2017 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan kimlik yenileme işlemi için son tarih araştırılıyor. Kimlik değişimi son tarih ne zaman? Kimlik değişimi ne zaman son? soruları arama motorlarında aratılan konular arasında yer alıyor. Kimlik değişimi için vatandaşlara belli bir süre verilmişti. Yeni yıla sayılı günler kala kimlik değişimi yapmak isteyenler bu işlem için son günün ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Kimlik değişimi son tarih haberimizde yer alıyor.

KİMLİK DEĞİŞİMİ SON TARİH NE ZAMAN?

Kimliklerini henüz yenilemeyenler için son başvuru tarihi 2023 sonu son tarihtir, ehliyet için de 2020'nin sonuna kadar süre bulunuyor.

KİMLİK DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?

Kimlik değişimi yapılabilmesi için öncelikle Nüfus Müdürlüğü'nden randevu alınması ve kimlik değişimi ücretinin yatırılması gerekiyor.

KİMLİK DEĞİŞİMİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Kimlik değişimi başvuruları için 'randevu.nvi. gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınabiliyor. Randevu gününde gidilmemesi halinde sistem yeniden randevu alınmasını 1 ay engelliyor. Bu nedenle randevu günü ve saatinde gidilmeyecekse süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal edilmesi gerekiyor.

KİMLİK DEĞİŞİMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Nüfus cüzdanınız. Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.

Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

22.5 liralık (değerli kağıt bedeli) değişim ücretini ödediğinizi gösteren makbuz veya dekont. Değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

Kimlik yenileme: 22.50 TL

Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 22.50 TL

Eskiyen kimliği değiştirme: 22.50 TL

Yeni doğan bebek için kimlik çıkarmak ücretsiz. Doğumdan itibaren 1 ay içinde bebeğin kaydı yapılmamışsa: 22.50 TL

Kimlik kaybedilmişse: 45 TL

DUYURU

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgeleri ile İlgili Asılsız Haberler Hakkında Duyuru yaptı. Duyuru şu şekilde:

Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020 yılında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı anlaşılmıştır.



T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri,



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.