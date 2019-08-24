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24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:15:11 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:17:46

Kimler arabulucu olabilir? Arabuluculuk başvuru formu

Kimler arabulucu olabilir? Arabuluculuk başvuru formu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Hukukçuların katılacağı arabuluculuk sınav tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Arabuluculuk sınav koşulları ve sınav yerleri ile ilgili bilgiler Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından duyuruldu. Arabuluculuk sınavı başvuru kılavuzu da erişime açıldı. Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle internet sayfası üzerinden alınacak. Arabuluculuk şartları ve arabuluculuk sınav başvuruları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Kimler arabulucu olabilir? soeusunun yanıtı ve Arabuluculuk başvuru formu, arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Hukukçuların katılacağı arabuluculuk sınav tarihi geçtiğimiz günlerde abelli olmuştu. Arabuluculuk sınav koşulları ve sınav yerleri ile ilgili bilgiler Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından duyuruldu. Arabuluculuk sınavı başvuru kılavuzu da erişime açıldı. Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle internet sayfası üzerinden alınacak. Arabuluculuk şartları ve arabuluculuk sınav başvuruları ile ilgili detayları sizler için derledik.

ARABULUCULUK BAŞVURU FORMU
 

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
 

Arabuluculuk başvuruları elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak. 

Arabuluculuk başvuruları 19 Ağustos'ta alınmaya başlandı, başvurular 2 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. Adayların, bu tarihler içerisinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndermeleri gerekiyor. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

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ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecek.

KİMLER ARABULUCU OLABİLİR?

Arabuluculuk sınavına başvuracakların taşıması gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor: 

1) Türk vatandaşı olmak, 

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 

3) Tam ehliyetli olmak, 

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak, 
5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak, 

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak.

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