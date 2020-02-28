28 Şubat 2020 Cuma 11:23:53 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 11:32:20
Kilis’ten İdlib’e komandolarımız sevk edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis’ten Suriye’nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, askeri araçlar ile personel sevk edildi.
Kilis’ten Suriye'nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri gönderildi. 22 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında önce Hatay’a, oradan da İdlib’e gidecek.
İHA
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