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04 Şubat 2020 Salı 18:30:52 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 18:47:00

Kılıçdaroğlu'nun skandal talimatına MHP'den sert tepki: Hazırlık peşindeler!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İstanbul Milletvekili Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu'nun hazırladığı Anayasa Raporuna tepkiler sürüyor. Açıklamaları üzerine Kaboğlu'na bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP'nin İbrahim Kabaoğlu’na hazırlattığı taslağında 'Türk' kelimesi yoktur. Türk devleti yoktur. TÜRKİYE Cumhuriyeti yoktur. Türk Milleti hiç yoktur. CHP, geride kalan ve bir daha Türkiye'nin dönmeyeceği sözde açılım ve çözüm sürecini ihya etmek için kapalı kapılar ardında hazırlık peşindedir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun önsözü ve talimatıyla yazılan Anayasa Taslağında "Türk Milleti" ve "Atatürk Milliyetçiliği" ifadeleri yer almamıştı. Mevcut anayasanın ilgili bölümleri aynen geçirilirken "Türk" adının ve "milliyetçilik" tanımının çıkarılması tepkilere neden olmuştu.

Önceki akşam Habertürk canlı yayınına bağlanan İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. Ersan Şen'in sorusu üzerine yazdığı taslağı savundu, çıkarmaları anayasaya "etnik bir anlam yüklememek için" yaptığını söyledi.

Açıklamaları üzerine Kaboğlu'na bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP'nin İbrahim Kabaoğlu’na hazırlattığı raporun arkasında federatif bir yapı öngören  Anayasa taslak çalışması vardır. Kabaoğlu'nun taslağında 'Türk' kelimesi yoktur. Türk devleti yoktur. TÜRKİYE Cumhuriyeti yoktur. Türk Milleti hiç yoktur. CHP, geride kalan ve bir daha Türkiye'nin dönmeyeceği sözde açılım ve çözüm sürecini ihya etmek için kapalı kapılar ardında hazırlık peşindedir. Bölücülerin siyasi temsilcisi olan HDP'yi destekleyerek bir bakıma PKK'yı meşrulaştırmaya çalışan adımlarına rağmen, CHP'nin nasıl olup da hala Millet menfaatinden bahsetmesi üzerinde durulması gereken bir tenakuzdur. CHP Türk milletini aldatma peşindedir. CHP’nin ve safında yer alanların ulusalcılığı da millî değil, kozmopolittir. CHP’nin siyasi portföyünde, Türk toplumunu meydana getiren birbiriyle uyumlu, kaynaşmış etnik dil ve kültürleri Türkçe ve Türk kültürüyle eşit yurttaşlık temelinde ayrıştıran Anayasa değişikliği vardır. Bu haliyle CHP hem federasyon, hem de Fetörasyon peşindedir. " dedi.

KAYNAK: ANKARAHAVADİS

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