Kılıçdaroğlu'nun korumalarının müdahale ettiği kadının Kaftancıoğlu'nu protesto etmek istediği ortaya çıktı
Şişli Belediyesi 'Komşu Masa' açılış töreninde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun korumalarının müdahale ettiği sırada yere düşen kadının CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek istediği öğrenildi. Pankartta ise 'arkadaşıma verdiğiniz sözü tutun' yazdığı kaydedildi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün öğle saatlerinde Şişli Belediyesi “Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen tören öncesi sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi.
Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.
"ARKADAŞIA VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTUN"
Nazife O. isimli kadının pankartı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir arkadaşına iş sözü verdiği ve sözünü tutmadığı için protesto etmek amacıyla açmak istediğini söylediği öğrenildi. Pankartta ise 'arkadaşıma verdiğiniz sözü tutun' yazdığı kaydedildi.
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