Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! '7 yıldır telefonda bile görüşmedim' demişti...

Talat Atilla'nın 28 Ekim 2018 tarihli Milliyet gazetesindeki köşe yazısında yazdığı Burhaniye'deki yazlık haberi Kılıçdaroğlu'nun iddialarını çürütüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "7 yıldır telefonda bile görüşmedim" dediği Talat Atilla'nın 2018'deki yazısında "Kemal Bey, sorduğum soruların özel olduğunu, bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi ama..." şeklinde ifadelere yer veriyor.