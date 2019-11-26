26 Kasım 2019 Salı 10:37:00 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 10:38:39
Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! '7 yıldır telefonda bile görüşmedim' demişti...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Muharrem İnce’nin Beştepe’ye gittiğine dair haberin kaynağı olduğu belirtilen gazeteci Talat Atilla ile yedi yıldır görüşmediğini söylemişti. Talat Atilla’nın 28 Ekim 2018 tarihli yazısında Kılıçdaroğlu ile görüştüğüne ilişkin ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı
Talat Atilla'nın 28 Ekim 2018 tarihli Milliyet gazetesindeki köşe yazısında yazdığı Burhaniye'deki yazlık haberi Kılıçdaroğlu'nun iddialarını çürütüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "7 yıldır telefonda bile görüşmedim" dediği Talat Atilla'nın 2018'deki yazısında "Kemal Bey, sorduğum soruların özel olduğunu, bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi ama..." şeklinde ifadelere yer veriyor.
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