Kılıçdaroğlu'nun aralarında FETÖ'den hüküm giyen Hüseyin Avni Mutlu da olduğu İstanbul Platformu’nu ziyareti CHP'yi karıştırdı

  • Bist 100
    110477
  • Dolar
    5,8147
  • Euro
    6,4658
  • Altın
    275,2150
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hakan Arslan, Fenerbahçe maçında görev yapamayacak Hakan Arslan, Fenerbahçe maçında görev yapamayacak
AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF soru ve cevaplar ne zaman açıklanır? AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF soru ve cevaplar ne zaman açıklanır?
İki ilimizde ölüme nedene olan şırınga çikolatanın ihmalinin maliyeti 10 kuruş İki ilimizde ölüme nedene olan şırınga çikolatanın ihmalinin maliyeti 10 kuruş
Beşiktaş, 2 yıldızın peşinde! Beşiktaş, 2 yıldızın peşinde!
Bursa'da genç kadını dövüp seyir halindeki araçtan attı Bursa'da genç kadını dövüp seyir halindeki araçtan attı
Marcelo, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor! Marcelo, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor!
Ersun Yanal’dan 'Topu vermeyin' uyarısı Ersun Yanal’dan 'Topu vermeyin' uyarısı
Zemheri nedir, Zemheri ne zaman giriyor? Zemheri dizisi konusu ne, oyuncular kim? Zemheri nedir, Zemheri ne zaman giriyor? Zemheri dizisi konusu ne, oyuncular kim?
Antalya'da okulun penceresinden düşen Ayşegül yaşam savaşını kaybetti Antalya'da okulun penceresinden düşen Ayşegül yaşam savaşını kaybetti
Türkiye emsal gösterdi! Cezanın önüne geçildi Türkiye emsal gösterdi! Cezanın önüne geçildi
Kadro dışı bırakılan N’Zonzi’nin yeni adresi belli oldu! Kadro dışı bırakılan N’Zonzi’nin yeni adresi belli oldu!
G.Saray ve Beşiktaş'ta şafak operasyonu! Ünlü menajer İstanbul'a geldi G.Saray ve Beşiktaş'ta şafak operasyonu! Ünlü menajer İstanbul'a geldi
Ceren'in katilinin ifadesi ortaya çıktı: Zevk alarak öldürdüm Ceren'in katilinin ifadesi ortaya çıktı: Zevk alarak öldürdüm
Şoku atlatamadılar: Erdoğan'ın takımına yenildik Şoku atlatamadılar: Erdoğan'ın takımına yenildik
Burcunuz bugün neler söylüyor? 14 Aralık burç yorumları yayında Burcunuz bugün neler söylüyor? 14 Aralık burç yorumları yayında
Ali Koç ve Emre devreye girdi! Etiler'de sürpriz zirve! Ali Koç ve Emre devreye girdi! Etiler'de sürpriz zirve!
Burcu Güneş bir haftada şarkı hazırladı Burcu Güneş bir haftada şarkı hazırladı
Günde 2 kilometre yol yürüyerek okuma yazma öğrenen 85 yaşındaki Şahizar Teyze'yi Başkan Erdoğan misafir etti Günde 2 kilometre yol yürüyerek okuma yazma öğrenen 85 yaşındaki Şahizar Teyze'yi Başkan Erdoğan misafir etti
ŞOK hafta sonu fırsatları neler? 14 Aralık ŞOK aktüel ürünleri haberimizde ŞOK hafta sonu fırsatları neler? 14 Aralık ŞOK aktüel ürünleri haberimizde
Akdeniz mutabakatında ABD dışında Rusya, Mısır, BAE, Ürdün ve Sudan da Türkiye'ye karşı Akdeniz mutabakatında ABD dışında Rusya, Mısır, BAE, Ürdün ve Sudan da Türkiye'ye karşı
Bulgaristan'dan AB'ye Türkiye sitemi: Onları bu oyunun içine sokan siz değil misiniz? Bulgaristan'dan AB'ye Türkiye sitemi: Onları bu oyunun içine sokan siz değil misiniz?
Norm Ender'e Spotify'dan sonra bir darbe de Youtuba'dan! Norm Ender'e Spotify'dan sonra bir darbe de Youtuba'dan!
Oyuncu Murat Cemcir beş saatte 30 yıl yaşlandı Oyuncu Murat Cemcir beş saatte 30 yıl yaşlandı
Kılıçdaroğlu'nun aralarında FETÖ'den hüküm giyen Hüseyin Avni Mutlu da olduğu İstanbul Platformu’nu ziyareti CHP'yi karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun aralarında FETÖ'den hüküm giyen Hüseyin Avni Mutlu da olduğu İstanbul Platformu’nu ziyareti CHP'yi karıştırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Aralık 2019 Cumartesi 09:19:10 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 10:03:54

Kılıçdaroğlu'nun aralarında FETÖ'den hüküm giyen Hüseyin Avni Mutlu da olduğu İstanbul Platformu’nu ziyareti CHP'yi karıştırdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, aralarında FETÖ'den hüküm giyen dönemin çok konuşulan valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da oluğu İstanbul Platformu'nu ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük rahatsızlığa neden oldu. İlk tepkiyi veren Parti Meclisi (PM) Üyesi İlhan Cihaner, Kılıçdaroğlu’na Hüseyin Avni Mutlu, kumpas davaları, Hrant Dink cinayeti ve Gezi zamanının İstanbul valisidir. FETÖ’cü yapılanmaya bilerek isteyerek yardımcı olmak’ suçundan mahkm olmuş birisidir diyerek tepki gösterdi.

Akşam Gazetesi'nde Ercan Öztürk'ün haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, FETÖ’ye yardım suçundan mahkûm olan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu’nun başını çektiği İstanbul Platformu’nun konuğu olması partide eleştirilere neden oldu. 

BU SÜREDE NE DEĞİŞTİ?

14 yıldır her ayın ikinci salı günü siyasetçi ve akademisyenleri ağırlayan İstanbul Platformu’nun 10 Aralık Salı günü Çengelköy Yakamoz Restoran’da düzenlenen toplantısının davetlileri Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’ydu. İlk tepkiyi veren Parti Meclisi (PM) Üyesi İlhan Cihaner, Kılıçdaroğlu’na “Hüseyin Avni Mutlu, kumpas davaları, Hrant Dink cinayeti ve Gezi zamanının İstanbul valisidir. FETÖ’cü yapılanmaya ‘bilerek isteyerek yardımcı olmak’ suçundan mahkûm olmuş birisidir” diyerek tepki gösterdi. Cihaner’in paylaşımına yüzlerce yorum yapılırken, CHP’li avukat Belçim Acka Niran, “CHP Genel Başkanı’nın böyle bir adamla ne işi olabilir” dedi. Partililerden Ayhan Erdoğdu ise “Mesele sağcıyla görüşmenin ötesinde bir durum” dedi. Murat Kilit de, “CHP sırtındaki KK ve  ekibi yükünden kurtulmadan ülkenin doğrulması mümkün değil” paylaşımını yaptı. 

KAFTANCIOĞLU DA İSYANDA

CHP’liler, Kaftancıoğlu’nun 2013'te attığı bir tweeti de paylaştı. Kaftancıoğlu'nun, Gezi olayları sırasında o dönem İstanbul’u yöneten Mutlu’yla ilgili olarak  “Adı Hüseyin Avni olandan korkacaksın” diye yazdığı ortaya çıktı. Çok sayıda partili sosyal medyadan ‘ne değişti de Hüseyin Avni Mutlu ile bir araya geldiniz” diye tepki gösterdi. 

MAYIS KONUĞU iMAMOĞLU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da İstanbul Platformu’nun 21 Mayıs’ta düzenlediği toplantının konuğu olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu’nun toplantı sonrası İstanbul Platformu’nun toplantılarına ev sahipliği yapan Çengelköy Yakamoz Restoran’ın çıkışında çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü. Her toplantı sonrası katılımla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan İstanbul Platformu’nun Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile yapılan toplantı sonrası fotoğraf paylaşmaktan kaçınması dikkat çekti.

ERDOĞDU'YA DA İHH ZİYARETİ TEPKİSİ 

İHH Genel Merkezi’ni ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da ziyaretin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı, tepki yağdı: "Sizi doğru bir insan zannediyorduk. Sizi takipten çıkarıyorum."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ