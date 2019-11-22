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22 Kasım 2019 Cuma 08:28:55 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 08:38:16

Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı 70 milyon TL'lik tesisin kapısına kilit vuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi’nin inşasına 2016’da başlayıp 70 milyon TL harcayarak 2 yıl 4 ayda tamamladıkları UEFA standartlarındaki 15 bin kişilik Tire Stadı kaderine terkedildi. Açılışını Kılıçdaroğlu’nun yaptığı 15 bin kişilik tesisin kapısına kilit vuruldu.

KILIÇDAROĞLU AÇMIŞTI

Kent merkezine 100 kilometre uzaklıktaki Tire Stadı’nın açılışını 15 Nisan 2018’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yine her ikisi de CHP’li olan dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek tarafından coşkulu bir şekilde yapmıştı. Dönemin Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek’in stada kendi ismini vermesi ise hem tartışmalara hem de ilçe ve İzmir halkının tepkisine yol açmıştı. 

Tire Tayfur Çiçek Stadı’nı İzmir şehir merkezindeki futbol kulüpleri bugüne kadar hiç kullanamadı. Tek kullanıcısı olan TFF 3. Ligi’ndeki Tire 1922 Spor Kulübü’nün de Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş’a devredilmesiyle, stat sahipsiz kaldı. Cihan Aktaş’ın Tire 1922’nin ismini Buca Futbol Kulübü olarak değiştirip, ilçeye taşımasının ardından artık hiçbir karşılaşmanın yapılmadığı stadın giriş kapılarına kilit vuruldu. Belediye görevlilerinin dönem dönem çim bakımını yaptığı stat, uzun bir aradan sonra bu sezon sadece Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelen Altınordu ile Konya 1922 müsabakasına ev sahipliği yaptı. 70 milyon TL harcanarak yapılan stadın kaderine terk edilmesi futbolseverlerin yüreklerini sızlattı. 

BAŞKAN İZİN VERMİYOR 

Yerel Seçim sonrası Tire Belediye Başkanı seçilen İP’li Atakan Duran ilk iş olarak stadın adını değiştirdi. Yeni adı Tire Gazi Mustafa Kemal Stadı oldu. Başkan Duran ayrıca yeterince taraftar desteği olmadığı gerekçesiyle amatördeki Tire Belediyespor’un maçlarının Gazi Mustafa Kemal Stadı’nda yapılmasına da izin vermiyor.

Kaynak: Star Gazetesi

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