Siyasi ayak arayanlar iyi baksın! İşte CHP’nin FETÖ arşivi

Kılıçdaroğlu'nun "Salı günü grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım" sözlerinin ardından MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ‘suçu bildirmeme, Türk milletini ve devletini aşağılama, terör propagandası’ iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunulduğunu duyurmuştu.

MHP, Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu önceki gün MHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 2010’dan bugüne kadar olan değerlendirmelerine ilişkin hazırlanan rapor oluşturulduğunu duyurmuştu.

Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada yapılan suç duyurusu ve raporla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

'BYLOCK LİSTESİ'Nİ AÇIKLAMADI

"Kılıçdaroğlu, 120-180 arasında ByLock kullanan vekilin listesinin kendisinde olduğunu iddia etmiştir. Kılıçdaroğlu elindeki listeyi çeşitli defalar söylemesine rağmen bugüne kadar ne açıklamış ne de savcılığa teslim etmiştir.

Bir başka konu, Selahattin Demirtaş. Demirtaş’tan övgüyle bahsetti. ‘Niye tutukludur’ diye sormuştur. Kılıçdaroğlu’nun övgüyle bahsettiği tarihte Demirtaş’ın suçu kesinleşmiştir. Yargıtay yolunun açık olması suçu ortadan kaldırmaz."

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu bir radyo programında yaptığı açıklamalarda, "Gece yarısı 01.00 sıralarında bir yasal düzenlemenin, Milli Savunma Bakanlığından, ordudan, muhalefetten gizlenerek bir oldubittiyle kabul edilmesi, bu yasal düzenleme sonucunda terfi ettirilen ya da yeni yerlere getirilen kişilerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra neredeyse tamamının tutuklanıp hapse atılması, herhalde sıradan bir olay değildir. Salı günü grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım...İsim de belgede vereceğim, her şeyi vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE KILIÇDAROĞLU VE CHP'NİN FETÖ İLE GEÇMİŞİNİ ORTAYA KOYAN ÇARPICI RAPOR

Ocak 2012

Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Şubat 2012 MİT krizinden önce FETÖ’nün ABD’deki mahrem imamlarını genel merkezde kabul etti.

Kılıçdaroğlu, o günlerde Zaman gazetesine mülakat verdi, “Yargıda cemaat kadrolaşması var diyemem” diyerek, operasyonun FETÖ tarafından yapıldığı görünümünü perdelemeye çalıştı.

18 Mart 2013

FETÖ elebaşı Gülen’in davet ettirdiği CHP heyeti, ABD’den Türkiye’ye döndü.

18 Mayıs 2013

Gezi Parkı Şiddet Eylemlerinin başlamasından kısa bir süre önce Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da “Bu hükümeti sallayacağız ve düşüreceğiz.” dedi.

Aralık 2013

Kemal Kılıçdaroğlu ve heyeti, Aralık 2013 ayı başında (17-25 Aralık’tan kısa bir süre önce) FETÖ davetlisi olarak gittiği ABD’de Washington’da FETÖ derneklerinin çatı kuruluşu Türk Amerikan Birliğini ziyaret etti. FETÖ lobisine “cemaat” adı altında güzellemeler yaptı, ödüller, plaketler aldı.

CHP Bursa Milletvekili Ayken Erdemir, ABD’de FETÖ kurumu Rumi Forum’da kapalı toplantılara katıldı.

Türkiye'ye dönüşte heyetteki bazı CHP'liler, "yakında öyle şeyler açıklanacak ki, Erdoğan ülkeyi terk edecek” diye konuşmalar yaptı.

25 Şubat 2014

Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’teki grup toplantısında FETÖ’nün montaj ses kayıtlarını dinletti.

19 Mart 2014

Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ kanalı Samanyolu Haber’e konuk oldu. “Emin olun yurtdışına kaçmaktan başka bir çaresi yok. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Yargılanacak. Bunun kurtuluşu yok.” dedi.

14 Aralık 2014

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, polisin Zaman gazetesinde arama yapılması üzerine Ekrem Dumanlı’ya destek ziyaretinde bulundu. “Onları müdafaa etmek bana da düşen bir borç olduğu için buraya geldim. Dayanışma borcumun gereğini yerine getirmek istedim.” dedi.

15 Aralık 2014

CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler, “Her ne kadar parti yönetimimiz çok açık olarak ifade etmese de 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptık. Cemaatle ittifak yaptık.” dedi.

4 Şubat 2015

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Bank Asya’nın TMSF’ye devrinin ardından Bankanın Şanlıurfa şubesinden destek amacıyla hesap açtı para yatırdı, milletvekili maaşının BankAsya’ya yatırılması için dilekçe vereceğini söyledi.

17 Mayıs 2015

Kemal Kılıçdaroğlu ve Enis Berberoğlu, örgütün medya tetikçisi Ekrem Dumanlı başta olmak üzere diğer gazete yöneticileriyle toplantı yaptı.

MİT tırları ihanetinin görüntüleri bu toplantıda Kılıçdaroğlu’na verildi.

20 Mayıs 2015

Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet gazetesi ziyaretinde, “CHP iktidarında MİT TIR’ları öyle gidip gelmeyecek. Silah taşımayacaklar. Filmleri var, kamyonlardaki kasaların nasıl açıldığının, bombaların görüntüleri var. Ben de seyrettim.” dedi.

22 Mayıs 2018

Eren Erdem: “MİT tırları tutanaklarını ben Sayın Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan’dan temin ederek bunlar üzerine tweet attım.” dedi.

20 Ekim 2015

Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün televizyonu SHaber’in canlı yayın konuğu oldu.

26 Ekim 2015

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kayyum atanan BugünTv, KanalTürk, Bugün ve Millet gazetelerini ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu: “Bir hukuk devletinde olmaması gereken uygulamalarla karşı karşıyayız. İnşallah bunlar son olur. Bu tür kararlar demokrasimize zarar veriyor. Ülkemizin saygınlığına zarar veriyor. Bir grubu düşman ilan etmek, onların üzerine acımasızca gitmek, hukuku karalamak bizim kabul edeceğimiz bir uygulama değil.”

Tarık Toros: “Siz ana muhalefet lideri olarak büyük güç verdiniz Kemal Bey. Çok sağ olun çok teşekkürler”

Kemal Kılıçdaroğlu: “Biz elbette üzerimize düşeni yapacağız. Bu kararları biz de sorgulayacağız.”

28 Ekim 2015

CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Eren Erdem, Şafak Pavey ve Barış Yarkadaş FETÖ’nün yayın organlarına kayyum atanmasını protesto etti.

Şafak Pavey: “Sesimizi kısmaya kapatmaya çalışıyorlar. Biz varız.”

Mahmut Tanal: “Bu bir işgaldir. Bu mülkiyet hakkının ihlalidir. Bu karar demokrasiye darbedir.”

Barış Yarkadaş: “Basın özgürlüğü ayaklar altına alınıyor, ortadan kaldırılıyor. Kanal yönetimi iktidarın baskısında olduğu için, biz parlamenterler burada hukukun uygulanması için çaba gesteriyoruz.”

Eren Erdem: “12 Eylül darbesinde askerin kanallara el koyması gibi bir süreç inşa edilmiştir. Bu anayasayı askıya almaktır.”

CHP’den FETÖ’nün medya organlarına diğer destek açıklamaları

Sezgin Tanrıkulu: “Bu durumlar geçecek. Biz birlikte hep beraber Türkiye’de demokrasiyi yeniden hukuk devleti bağlamında inşa edeceğiz. Böyle ağır medya operasyonunun yapılması kabul edilemez. Bunu hesabı bunu yapanlardan muhakkak sorulur.”

Can Dündar: “Biz burada aramızda ne kadar dayanışma kurabilirsek, o kadar bu yarışı kazanırız.”

Enis Berberoğlu: “CHP olarak bu konuda hareketsiz kalmamız mümkün değildi.”

22 Mayıs 2018

Eren Erdem, “Zaman gazetesine Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Enis Bey’e verdiği talimatla gittik.” dedi.

5 Mart 2016

CHP milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla kayyum atanan Zaman gazetesine gitti, Abdülhamit Bilici ile görüştü.

20 Haziran 2016

Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün Zaman gazetesine kayyum atanmasının ardından FETÖ tarafından çıkarılan Yarına Bakış gazetesi yöneticilerini partisinin genel merkezinde konuk etti.

15 Temmuz 2016 sonrası

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu, aynen FETÖ’nün yaptığı gibi “15 Temmuz kontrollü bir darbedir” söylemini dolaşıma soktu.

19 Eylül 2016

Kemal Kılıçdaroğlu: “Fetullah Gülen’in kitapları korkudan yakılıyor. Hiç doğru değil. Paranızı verir okursunuz, isterseniz okumazsınız.”

5 Aralık 2016

Kemal Kılıçdaroğlu, Adana mitinginde FETÖ’den gözaltına alınan gazetecileri alkışlattı.

16 Mayıs 2017

Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında FETÖ’den tutuklu Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına destek verdi.