Kılıçdaroğlu'ndan yine aynı tavır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atanması karşısında, geçmişte sergilediği tavrı tekrar etti. FETÖ’yle mücadele edilirken devletin, törör örgütünün finas kaynaklarına el koyup, kayyum atamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu bugün de belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelere karşı çıkarak PKK’ya desteği savundu. “Darbe ruhuyla yapılmış bir adım” değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, “Bu yapılan demokrasiyle bağdaşmıyor. Milletin iradesine darbe indirildi” ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLERİ UNUTTU



Kandil’in talimatıyla belediye kadrolarının teröristlerle doldurulmasını, devletin kaynaklarının PKK’ya aktarılmasını görmezden gelen CHP lideri, “Madem böyle yapacaktınız sandığı niye koydunuz? Madem sandığı koydunuz, niye gereğini yapıp vatandaşın iradesine saygı göstermiyorsunuz? Aklın, mantığın alacağı şeyler değil bunlar. Bu yapılanlarla dünyanın hiçbir yerinde ,‘Türkiye’de demokrasi var’ı anlatamayız. 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL resmen bitti ama fiilen devam ediyor. Zaten Erdoğan ilan etmişti. ‘Seçilirlerse görevden alırız’ demişti. Her şey bir kişinin iki dudağı arasında” diye konuştu.



HDP’LİLERİ KIZDIRDI



Kılıçdaroğlu, HDP’li Hasip Kaplan’ın ‘sokağa çıkma’ çağrısına ise olumsuz yanıt verdi. Parti olarak alınan ve alınabilecek diğer kayyum kararlarıyla ilgili sokağa çıkmanın bir seçenek olmadığını belirten CHP Genel Başkanı’na HDP’den sert tepkiler geldi.