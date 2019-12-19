Kılıçdaroğlu'ndan yatırımcıya tehdit: Paranızı geri vermeyiz!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'de yatırımcıları tehdit etti.

"HİÇ KİMSE 5 KURUŞ AYIRMAYA KALKMASIN"

Kanal İstanbul projesinin şehre ihanet olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Neye göre yapacaksınız. Herkes hayır diyor. Bir kişi ben yapacağım diyor. Hangi akıl, hangi mantık, hangi fizibilite, hangi para? Yapamazsın kardeşim. Zaten gideceksin. İlk seçimde gideceksin. Açık ve net söylüyorum. Hiç kimse 5 kuruş para ayırmaya kalkmasın. Ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir. Bir tarihe rant gözüyle bakılabilir mi? " açıklamasında bulunarak yatırımcıyı açık açık tehdit etti.