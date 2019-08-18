Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Suriye'de ne işimiz var?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen partisinin il başkanları toplantısında büyük bir skandala imza attı.
Teröristlere her fırsatta kol kanat geren Kılıçdaroğlu, Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan PKK/YPG’ye yönelik atılan adımlardan rahatsızlığını açıkça ifade etti. Türkiye'nin Suriye'deki varlığını ve olası sınır ötesi operasyonlarını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Suriye'de ne işimiz var” diyerek ülkedeki binlerce mazlumun katili Beşar Esad ile görüşme önerisinde bulundu. ABD ve Ankara’nın oluşturacağı ve çalışmalarına hız verdiği güvenli bölgeyle Türkiye sınırdan teröristlerin temizlenmesine karşı çıkan CHP liderinin bu duruşu büyük tepki topladı.
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