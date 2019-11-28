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28 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 21:55:08

Kılıçdaroğlu'ndan İnce ayar! İhraç tehdidiyle susturuldu

CHP liderinin partiden kovma tehdidinin ardından İnce, şok bir açıklama yaparak susma kararı aldı. İnce, kumpasın asıl hedefinin Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. 

Geçtiğimiz hafta Sözcü Gazetesi’nde Rahmi Turan'ın yazdığı ve kaynak olarak da Talat Atilla'yı açıkladığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bildiği imasıyla teyit ettiği “Cumhurbaşkanı Beştepe'de Muharrem İnce'yle görüştü” iddiası ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi. Kendi partisinin “Küliyye'de görüşme” yalanıyla komplo kurduğu CHP Yalova eski Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kameraların karşısına geçerek Kılıçdaroğlu ve parti içindeki ‘çete’ dediği isimleri topa tuttu. Muharrem İnce, skandal iftiranın başrolündeki gazetecilere toplam 8 kuruşluk tazminat davası açtı.

HERKESE KONUŞMA YASAĞI 

Yaşananların ardından toplanan CHP MYK'sı, İnce’yi susturmak için izlenecek taktikleri belirledi. İnce’nin kumpasçıların peşini bırakmazsa 'kavgacı' ilan edilerek ihraç edilmesi kararı alındı. Kılıçdaroğlu’nun “Konuyu kapatmazsan CHP'den atarız” mesajı hedefine ulaştı. Kılıçdaroğlu partide herkese konuşma yasağı getirdi. Kumpasla ilgili taraflar bir bir sesini kısmaya başladı. 

KENDİNİ İNKÂR ETTİ 

İnce bir gazeteye yaptığı açıklamada susma kararı aldığını söyledi. Bununla da kalmayarak genel başkanlık için de kurultaya yönelik bir çalışması olmayacağını duyurdu. İnce, “Partimin bu olaydan daha fazla yara almaması için konuyu kapatıyorum. Kurultaya dönük hiçbir faaliyetim yoktur. Asıl hedef ben değilim Genel Başkan’ın kendisidir” ifadelerini kullandı. 

“KAYNAĞIM CHP'Lİ VEKİL” 

Türkiye günlerdir CHP'nin içinde patlak veren kumpas rezaletini konuşuyor. CHP'li isimler hedef saptırmak için mücadele etse de kirli senaryoda her gün yeni bir rezalet ortaya çıkıyor. “Külliye'ye giden CHP'li” iddiasında Rahmi Turan'ın “kaynağım” dediği Talat Atilla, Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı. Atilla, “Bana haberi getiren aktif bir CHP milletvekilidir. Bu haberi Kılıçdaroğlu'na 'yüzde yüz' diye onaylatmıştır” dedi. Daha önce haber kaynağını açıklamayacağını ısrarla söyleyen Atilla, yaptığı yeni açıklamalarla bu kaynağı tarif etmeye başladı. 

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