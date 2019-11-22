Kılıçdaroğlu'ndan yeni kumpas

Daha önce CHP milletvekilleri Eren Erdem, Enis Berberoğlu ve vatan haini Can Dündar'ı devlete kurduğu kumpaslarda tetikçi olarak kullanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son maşası, Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan oldu. Turan, CHP’li bir ismin, 9 Kasım tarihinde Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü öne sürdü.

KOLTUĞUNU SAĞLAMA ALIYOR

Rahmi Turan'ın “CHP'li bir isim Külliye'ye giderek Erdoğan'dan genel başkanlık için destek aldı” iddiası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun tarafından net ve sert bir dille yalanlandı. 'Külliye'de görüşme' yalanının, Kılıçdaroğlu'nun ‘kullanışlı gazeteciler’ üzerinden kurduğu yeni bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Bu kez hedefte muhtemel rakipler vardı. Amaç, kurultayda karşısına çıkabilecek isimlere peşinen 'Erdoğan'ın adayı' damgasını vurup koltuğu sağlama almaktı. Kemal Kılıçdaroğlu, dün özel bir TV kanalında yaptığı açıklamada, kirli oyununu sürdürmeye çalıştı. CHP lideri açıklamasında, “Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur. CHP'yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipler var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var, mantık var. Başka işin gücün mü yok? Okuduğumda 'doğrudur' dedim. İsim vermek istemiyorum” sözlerini sarf etti. Ancak Kılıçdaroğlu’nun maskesi çabuk düştü.

GÖRÜŞME YALANINI O SIZDIRDI

Turan üzerinden bu kez kendi partisine operasyon çeken Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız girişimi, CHP destekçisi başka bir gazeteci Sebahattin Önkibar düşürdü. Önkibar, “Hem konuyu hem de Saray’a çağrılan ismi aslında Kılıçdaroğlu biliyor” diyerek ‘Erdoğan'la görüşme’ yalanını Rahmi Turan'a bizzat Kılıçdaroğlu'nun sızdırdığını yazdı.

'SÖZ VERDİM' BAHANESİ

Siyasetin gündemini sarsan iddia üzerine gözler Sözcü yazarı Rahmi Turan'a çevrildi. “Başkan Erdoğan'la görüşen CHP'li kim” sorularından ısrarla kaçan Turan, “Haber kaynağım kopan gürültü üzerine dün ‘Ortalığın bu kadar hararetleneceğini düşünmemiştim. Şimdi belki de işimden gücümden olacağım’ diye endişeye kapıldı. Ben de ona, söylediği ismi unutacağıma dair söz verdim” diyerek isim vermekten kaçındı. Kılıçdaroğlu’nun oyununa gelip birçok ismi zan altında bırakan Turan’a tepki yağdı.

ERDEM'İ KURYE OLARAK KULLANDI

CHP lideri, FETÖ'yle kurduğu karanlık ilişkilerini yürütmek için, daha sonra milletvekili yaptığı 'gazeteci' Eren Erdem'e 'özel görevler' verdi. Darbeci örgütün yayın organına destek ziyaretine giden Erdem “Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla geldim” demiş, MİT TIR'ları kumpasına ilişkin dosyayı da Genel Merkez'den aldığını itiraf etmişti.

VATAN HAİNİNE BELGE YOLLADI

FETÖ ve PKK destekçisi ‘tescilli hain’ Can Dündar, MİT TIR'ları kumpasıyla ilgili ihanet belgelerini o dönemde genel yayın yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlamıştı. Dündar’a belgeleri, Kılıçdaroğlu'nun Erdem gibi milletvekili yaptığı Enis Berberoğlu'nun verdiği, yargılama aşamasında ortaya çıkmıştı.

DÜĞMEYE ZAMAN'DA BASTI

FETÖ ve CHP işbirliğiyle hayata geçirilen MİT kumpasının düğmesine örgütün yayın organı Zaman Gazetesi'nde basıldı. Kılıçdaroğlu, yanına Enis Berberoğlu'nu da alarak, Zaman Gazetesi’ni ziyaret etti. O buluşmada, FETÖ tarafından verilen ihanet dosyaları, sözde gazeteci Enis Berberoğlu aracılığıyla dolaşıma sokuldu.

Türker Ertürk’e parti rozeti, Kılıçdaroğlu tarafından törenle takıldı.

CHP BU KEZ KANDİL'E TESLİM OLDU

Kılıçdaroğlu, partinin FETÖ’yle ilişkisini ifşa eden Yılmaz Ateş’i ihraç ettirirken, PKK destekçilerine üyelik dağıtıyor.

CHP’de, partinin terör örgütleriyle olan ilişkilerini eleştiren isimler bir bir ihraç edilirken, yerlerine bu örgütlere destek veren isimler alınıyor.

İHRAÇ EDİLDİ

FETÖ’nün CHP’yi ele geçirdiğini söylediği için eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’i partiden ihraç ettiren Kılıçdaroğlu, ekranlarda eli kanlı terör örgütü PYD/YPG’yi öven emekli Tümgeneral Türker Ertürk'e törenle parti rozeti taktı. Pensilvanya’da kurulan kirli ilişkileri “Partim FETÖ'ye teslim oldu” diyerek deşifre eden Yılmaz Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla sevk edildiği Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilmişti.

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TÖREN YAPILDI

Yerel seçimlerde, PKK’nın siyasi kolu HDP’yle ittifak yapan Kılıçdaroğlu, bu kez terör örgütü PYD/YPG’yi “sınırımızda PYD olsun” diyerek öven emekli Tuğamiral Türker Ertürk’ü CHP’ye üye yaparak adeta ödüllendirdi. Türker Ertürk, daha önce üye olduğu CHP'den 2014 yılında istifa etmişti.

BEŞTEPE ZİYARETİ HAYAL ÜRÜNÜ

İletişim Başkanı Altun, CHP’li bir siyasetçinin genel başkanlık için Erdoğan’la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştüğü iddialarını yalanladı.

Sözcü Gazetesi köşe yazarı Rahmi Turan’ın mesnetsiz şekilde ortaya attığı iddiayı yalanlayan Fahrettin Altun, “Başkan Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği' iddiası tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür” dedi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde veya başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmadığını, köşe yazısında geçen böyle bir diyaloğun gerçekleşmediğini vurgulayan Altun, “Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Başkan Erdoğan’ın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da iç işlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır” ifadelerini kullandı.

HEDEF ALINAN İSİMLER KONUŞTU

Rahmi Turan'ın yazısının ardından gerek sosyal medyada gerekse kulislerde birçok tahminde bulunuldu. Hedef tahtasına konulan isimlerden CHP’nin 2018 yılı Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu açıklamalarda bulundu.

Metin Feyzioğlu: CHP Genel Başkanlığıbenim meselem değil.

İlhan Kesici: Hayatımın hiç bir döneminde CHP Genel Başkanı olmak gibi bir niyet veya talebim olmamıştır.

Muharrem İnce: O kişi bulunmalı

Rahmi Turan'ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. Rahmi Turan açıklamalıdır. Herkesi zan altında bırakmaya hakkı yoktur. CHP bu ismi bulmazsa parti içi muhalefeti susturmuş olursunuz. CHP yönetimi bu ismi bulmaya mecburdur.