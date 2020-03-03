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03 Mart 2020 Salı 19:43:07 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 19:54:55

Kılıçdaroğlu yine tutarsız! Şehitler Tepesi için bakın ne demiş

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şehitler Tepesi için geçmişte söyledi sözler ortaya çıktı. Arşivden çıkan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şehitler Tepesi konusunda kendisiyle çeliştiğini gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde "Bütün milletime söz veriyorum millet ittifakı geldiğinde Şehitler Tepesi boş kalacak." demişti. Kılıçdaroğlu'nun arşivlerden çıkan görüntüleri yine kendisiyle çeliştiğini ortaya çıkardı. Bakın Kılıçdaroğlu daha önce Şehitler Tepesi için ne demiş.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bütün milletime söz veriyorum millet ittifakı geldiğinde Şehitler Tepesi boş kalacak" dediği Şehitler Tepesi için daha önceden söyledikleri ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Şehitler Tepesi boş değil ki; o tepede yüz binlerce şehit var. O tepede dalgalanan bayrağımız var" dediği ortaya çıktı.

 

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