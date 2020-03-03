Kılıçdaroğlu yine tutarsız! Şehitler Tepesi için bakın ne demiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde "Bütün milletime söz veriyorum millet ittifakı geldiğinde Şehitler Tepesi boş kalacak." demişti. Kılıçdaroğlu'nun arşivlerden çıkan görüntüleri yine kendisiyle çeliştiğini ortaya çıkardı. Bakın Kılıçdaroğlu daha önce Şehitler Tepesi için ne demiş.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bütün milletime söz veriyorum millet ittifakı geldiğinde Şehitler Tepesi boş kalacak" dediği Şehitler Tepesi için daha önceden söyledikleri ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Şehitler Tepesi boş değil ki; o tepede yüz binlerce şehit var. O tepede dalgalanan bayrağımız var" dediği ortaya çıktı.