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21 Ocak 2020 Salı 22:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 22:02:55

Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Demirtaş 'tiyatro'suna övgü dolu sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör suçlarından tutuklanan eski HDP eş genel başkanı Selahattiin Demirtaş'ın tiyatrosunu izleyenlere "çok güzel fotoğraftı" diyerek övgüler sıraladı.

Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yenisine daha imza attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve HDP'lilerin tiyatro buluşmasıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Başak hanım eşi Selahattin Demirtaş'ın bir eserinden uyarlanan okuma tiyatrosu için eşlerimizi davet etti ve ortaya o fotoğraf çıktı. Bu fotoğrafa saldırılar oldu. Tabii şaşırmıyoruz bunlara ama bu saldırıların hiçbir etkisi olmadı. İki fotoğraf da çok güzeldi. kadınların birliğini, gücünü gösteren çok güzel fotoğraflardı." dedi.

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