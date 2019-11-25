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25 Kasım 2019 Pazartesi 17:40:30 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 17:41:05

Kılıçdaroğlu yine çark etti Doğrudur dedim ama bir sorun niye dedim

CHP’de bir süredir devam eden Bazı CHP'liler saraya gitti krizi parti içerisinde büyük çatlağa neden oldu. İddialarla ilgili daha önce Doğrudur, ama isim vermek istemiyorum. açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu kez ise sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

TM Dijital Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan kurultay öncesinde koltuğunu sağlama almak için yoğun çaba sarf ediyor. Fakat CHP’li bir siyasetçinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğü iddiası, CHP içerisinde büyük bir çatlağa neden oldu.

Başkan Erdoğan ve AK Partili yetkililerin yanı sıra bizzat iddiaların odağındaki isim olan CHP’li Muharrem İnce tarafından da yalanlanan “Beştepe’de bir CHP’li” iddiasının, CHP içerisindeki bir “hesaplaşma” olduğu ortaya çıktı.

ÖNCE DOĞRUDUR DEDİ, SONRA ÇARK ETTİ

Daha önce iddialarla ilgili olarak “Doğrudur, ama isim vermek istemiyorum.” diyen Kılıçdaroğlu, bu kez ise çark ederek sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü.

Konu ile ilgili konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu iddianın kaynağı olan gazeteci Talat Atilla ile yedi yıldır görüşmüyorum. Bazı CHP’lilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan ile görüştüğüne dair öteden beri çeşitli duyumlar gelir. ‘Doğrudur’ sözü ile, Erdoğan’ın CHP’nin iç işlerine müdahil olmasını kastettim.” diye konuştu.

İddiaların odağındaki isim olan Muharrem İnce’nin kendisini savunmaya ve CHP içerisindeki -kendi deyimiyle- “Bizans oyununu” bozmaya çalışmasına da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir.” dedi.

MUHARREM İNCE’DEN YENİ MESAJ

Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarının ardından resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Muharrem İnce ise şunları kaydetti:

“Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken, partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa, aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar.”

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