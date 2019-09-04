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04 Eylül 2019 Çarşamba 00:49:09 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 01:22:49

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken S-400 açıklaması: S-400 niye alındı, bize kim saldıracak?

Kılıçdaroğlu ’S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? Irak mı, İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan’la mı kavga edeceğiz’’ sözleriyle dış politikadan bihaber olduğunu, Suriye ve Irak’taki terör oluşumlarından rahatsız olmadığını gösterdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bölgedeki gücüne güç katan, ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin şiddetle karşı çıkmaya çalıştıkları S-400 alımına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

"ORTADOĞU'DAKİ EN GÜÇLÜ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ"

Kemal Kılıçdaroğlu dış politika ilgili açıklamalarda bulundu. 'Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz" diyen Kılıçdaroğlu "S-400'leri geri mi vereceğiz" sorusuna şöyle cevap verdi:
"Alındı bir sefer, tabii niye alındı onu kimse bilmiyor. Kim bize saldıracak? Suriye'de de S-200 var, başında da Rus askerleri var. Suriye hava savunma sistemi Orta Doğu'daki en güçlü hava savunma sistemi. Herkes biliyor bunu. Irak mı, İran mı bize saldıracak? Kasr-ı Şirin'den bu yana İran'la hiçbir sorunumuz olmamış. Rusya mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan'la mı kavga edeceğiz? Yunanistan NATO'da."

"OLSUN EFENDİM"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı yok mu?" sorusu üzerine, "Olsun, o ayrı bir şey ama topluma neyi, niçin, nasıl yaptığınızı oturup anlatmak zorundasınız." diye konuştu.

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