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04 Ekim 2019 Cuma 15:32:53 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 16:01:24

Kılıçdaroğlu reklamını yapınca gündem oldu: Kasetle geldi tarifeli uçakla dönüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’dan Ankara’ya tarifeli Anadolu Jet uçağıyla döndüğü görüntüler ortaya çıktı. Son derece profesyonelce çekilmiş görüntülere "şov , reklam" eleştirileri yapılırken, sosyal medyada söz konusu görüntüler hakkında yorum yapan bir kişinin, "Kasetle geldi tarifeli uçakla dönüyor" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’dan Ankara’ya tarifeli Anadolu Jet uçağıyla döndü. Kılıçdaroğlu'nun uçağa binmek için diğer yolcularla birlikte sıraya girmesi sosyal medyada gündem oldu.

Şimdiye kadar neden Koç grubuna ait özel jeti kullandığı bilinmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarifeli uçakla çekilmiş görüntüleri için sosyal medyanın genel kanaati "reklam yapıyor" oldu.

Sosyal medyada oldukça konuşulan görüntülere verilen tepkilerin en dikkat çekeniyse bu oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı "kasetle geldi tarifeli uçakla dönüyor" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun eleştirdi.

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