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02 Ekim 2019 Çarşamba 22:58:07 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:34:51

Kılıçdaroğlu’nun 'yalakadan sanatçı olmaz' sözleri CHP yandaşı şarkıcıları bile zorda bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sarf ettiği Yalakadan sanatçı olmaz sözleri CHP yandaşı şarkıcıları zorda bırakmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tarkan’ın CHP’li Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırmasının ardından bu sefer de CHP yandaşı Gökhan Özoğuz, Mansur Yavaş ile görüşmesini sosyal medyadan paylaşarak övgüler yağdırmıştı. Bu görüntüler üzerine Kılıçdaroğlu’nun o sözü yeniden gündeme geldi: Yalakadan sanatçı olmaz!

Geçtiğimiz günlerde Harbiye konserine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i davet eden ve övgüler yağdıran popçu Tarkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" sözlerini akıllara getirmiş ve eleştirilerin hedefi olmuştu..

ÖZOĞUZ'DAN YAVAŞ'A ÖVGÜLER

Tarkan'ın ardından bu kez de Gökhan Özoğuz aynı sözlerle eleştiri oklarını üzerine çekti. CHP'li Mansur Yavaş ile görüşen ve bu görüşmeyi sosyal medya üzerinden paylaşarak övgüler yağdıran Özoğuz akıllara Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" sözlerini getirdi..

"ORMANLARI PKK YAKTI" DEMEMEK İÇİN ÇOK ZORLANMIŞTI

Çevreci geçinen Gökhan Özoğuz'un, orman yangınları bahanesiyle hükümeti hedef almasına karşın; yangınları çıkaran terör örgütü PKK'ya tek kelime etmemesi dikkat çekmişti. Oysa terör örgütü PKK, o yangınları üstlenmiş ve bunu açıkça deklare etmişti. Şarkıcı Gökhan, bütün bunlara rağmen terör örgütünü eleştirmemişti..

15 TEMMUZ AFİŞLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde de skandal bir paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, kişisel Twitter hesabından, 15 Temmuz afişlerini hedef alan bir paylaşımda bulunmuştu..

Özoğuz, 15 Temmuz Destanı adı verilen afişlerdeki çizimlere tepki gösterirken, TSK'nın itibarının zedelendiği hezeyanını savunmuştu.

Gökhan Özoğuz, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum! Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor, Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba, diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" ifadelerini kullanmıştı.

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