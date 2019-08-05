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05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:45:12 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:58:32

Kılıçdaroğlu’nun kendisinin ve eşinin birçok akrabasını belediyelerde işe yerleştirdiği ortaya çıktı

CHP’li belediye başkanlarına Atamalarda liyakata mutlaka uyun’ diye nutuklar atan Kılıçdaroğlu’nun kendisinin ve eşinin birçok akrabasını belediyelerde işe yerleştirdiği ortaya çıktı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 26 Temmuz'da Afyonkarahisar'da "CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'ndaki konuşmasında "Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Efendim falan milletvekili telefon etti, onun akrabası. Hiç dinlemeyeceksin" sözleriyle belediye başkanlarına yaptığı uyarının bizzat kendisi ve eşi tarafından da uygulanmadığı ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yakın akrabalarının, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyelerde görev yaptığı tespit edildi. Selvi Kılıçdaroğlu'nun birçok yakınının İstanbul, Ankara ve İzmir ilçe belediyelerinde görev yapması dikkat çekiyor. CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının yakınlarını CHP'li belediyelerde çalışması da büyük tepkilere neden oluyor.
 
İşte dikkat çeken isimlerden bazıları:

BANU KOCADAĞ: Selvi Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Hayriye Kocadağ'ın kızı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Özel Kalem Müdürü.

YUSUF BALKAN KOCADAĞ: Kemal Kılıçdaroğlu'nun baldızının oğlu, Ataşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Yol Bakım Şefi.

ALİ KEMAL ÖZDEMİR: Selvi Kılıçdaroğlu'nun ablasının oğlu, Kartal Belediyesi Huzurevi Müdürü.

EZGİ ÖZDEMİR: Selvi Kılıçdaroğlu'nun ablasının çocuğu Ataşehir Belediyesi'nde çalışıyor.

ESER ÖZDEMİR: Selvi Kılıçdaroğlu'nun ablasının kızı Bakırköy Belediyesi'nde çalışıyor.

DİLARA ÖZDAĞ BABUR: Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeğeni, Bakırköy Belediyesi'nde çalışıyor.

MÜSLÜM TEKİN: Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeğeni, Çankaya Belediyesi Meclis üyesi.

FATİH KILIÇDAROĞLU: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin oğlu Fatih Kılıçdaroğlu, Efeler Belediyesi'nde çalışıyor.

ATİLLA KILIÇDAROĞLU: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin oğlu, Bornova Belediyesi'nde çalışıyor.

ERHAN KILIÇ: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun çocukları Fatih ve Atila Kılıçdaroğlu'nun avukatı, Buca Belediye Başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini eleştiren kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na dava açılmasını istemiş, 7 Ocak 2017 tarihinde avukat Erhan Kılıç, Fatih ve Atila Kılıçdaroğlu'nun babalarına vasi olarak atanması için başvuruda bulunmuştu.

YARDIMCILARI DA KIYAK İŞ DAĞITMIŞ

DUYGU ADIGÜZEL: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in eşi, Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü olarak çalışıyor.

DENİZ KUTLU: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin eşi, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yeğeni, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı.

EDİZ KUTLU: Deniz Kutlu'nun kardeşi. Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışıyor.

ÖZGE YILDIZ: CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı, Torbalı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde personel.

HASAN TOPRAK: CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın kardeşi, Çorlu Belediyesi 1. Başkan Vekili.

ÇAĞDAŞ KERİMOĞLU: Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun yeğeni, Ardahan Damal Belediyesi çalışanı.

MEHTAP ZEYNEP ZEYTİN: CHP K.Maraş Milletvekili Ali Öztunç'un baldızı, Bakırköy Belediye Başkan yardımcılığı yaptı.
 
(Sabah)

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