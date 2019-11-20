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20 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 21:25:13

"Kılıçdaroğlu neden ziyarete gelmiyor"

Evlatları dağa kaçırılan 56 aile, Cumartesi Anneleri'nin eylemine katılanları ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nun neden Diyarbakır’a gelmediğini sordu. 

İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 78 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Dağa kaçırılan çocukların bulunması ve evlerine geri getirilmesi için TBMM’de bir komisyon kurulmasını talep ettiklerini söyleyen Bingöl, CHP’den herhangi bir beklentilerinin olmadığını açıkladı. CHP’nin PKK ve HDP’nin yanında olduğunu belirten Bingöl, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu kınadı. 

BİZLERE AYRIMCILIK YAPIYOR 

Cumartesi Anneleri'nin eylemindeki kadınları Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiğine dikkat çeken Bingöl, “Diyarbakır Anneleri’ni neden ziyarete gelmiyor. Bir şey olduğu zaman Kılıçdaroğlu, ‘Biz vatanseveriz Atatürk’ün partisiyiz’ diyor. Onlar Atatürkçü de biz Atatürkçü değil miyiz, biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Kürt olduğumuz için Atatürk’ü sevmiyor muyuz? Kılıçdaroğlu bizleri öyle görüyor” dedi. 

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