Kılıçdaroğlu’ndan sokak çarkı

Diyarbakır, Van ve Mardin’in HDP’li Büyükşehir Belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı’nca haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında 19 Ağustos’ta görevlerinden alındı. Belediye başkanları yerine illerin valileri, belediye başkanvekili olarak atandı. Bu kararın ardından HDP’li Hasip Kaplan iç savaş çağrısı yaptı. Kaplan, CHP’ye atıfta bulunarak “Savaş tamtamları çalıyor. Bu süreçte dostla düşman kim göreceğiz” dedi. Sezgin Tanrıkulu ve Mehmet Bekâroğlu gibi kimi CHP’liler de yaptıkları açıklamalarla, belediyeleri PKK’ya teslim eden başkanlara destek verdi.

DAHA FAZLA TEPKİ GÖSTERİLMELİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta kayyum kararlarıyla ilgili ne yapmayı düşündüklerine ilişkin bir soruya, “Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz” cevabını vermişti. Kılıçdaroğlu, önceki gün makamında DİSK, KESK, Türk Tabipler Birliği’yle, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği başkan ve temsilcileriyle görüştü. Söz konusu STK’lar, kayyum konusunda muhalefetin daha fazla tepki göstermesi gerektiğini söyleyince Kılıçdaroğlu daha önce söylediği sözlerden çark etti.

İSTANBUL SEÇİMİNİ KASTETMİŞ

CHP lideri, kayyum atama haberlerinin gündeme düştüğü ilk andan itibaren, HDP eş genel başkanları, görevden alınan belediye başkanları ve milletvekilleriyle iletişim halinde olduklarına dikkat çekerek, “Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz” sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu görüşmede, YSK’nın 6 Mayıs’ta tekrarlanmasına karar verdiği İstanbul seçimlerinin ardından partisinde ‘boykot, sokağa çıkma ve seçime girme’ şeklinde 3 ayrı önerinin tartışıldığını anlattı. Bu tartışmaların ardından, seçime girme kararı alıp seçimin kazanıldığını belirtti. Kılıçdaroğlu, amacının buna dikkat çekmek olduğunu savundu.

AB’DEN SKANDAL DESTEK

Avrupa Birliği (AB), haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasının ‘ciddi endişe yarattığı’nı belirterek, Türkiye’nin içişlerine karışmıştı. AB ülkeleri bu kez, Türkiye’deki büyükelçileri aracılığıyla, terör örgütüne yardım eden söz konusu belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptı. İsviçre ve Norveç temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda, bu süreçte, PKK’nın siyasi kolu HDP’ye destek verileceği kaydedildi. Görüşmenin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’lilere, konunun yabancı ülke büyükelçileriyle görüşülerek uluslararası alana taşınması önerisiyle gerçekleştirildiği öğrenildi.